Polémica propuesta de Grandes Ligas sacudiría el futuro del béisbol 

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En medio de las negociaciones del nuevo convenio laboral colectivo (CBA, por sus siglas en inglés), las Grandes Ligas propusieron cambios drásticos en la forma en que los jugadores jóvenes se convierten en profesionales, lo que sacudiría el futuro del béisbol.

La propuesta incluye el establecimiento de un draft internacional y la rebaja de 20 a sólo 12 rondas en el proceso de selección de jugadores de universidades.

Asimismo, elevaría a 20 años la edad de los peloteros colegiales para ser escogidos en el draft de Estados Unidos y eliminaría las selecciones provenientes de la escuela secundaria.

Además, reduciría en millones de dólares el monto que los equipos pagarían como bono de firma.

MLB propone que, tanto el draft doméstico, como el internacional, consten de 12 rondas, y que cada uno cuente con un fondo de 200 millones para bonos por firma y asignaciones fijas, donde cada selección tiene una cantidad de dinero inflexible vinculada.

El draft nacional actual tiene 20 rondas, desde que se redujo de 50 durante la pandemia del 2020, y no tiene asignaciones fijas, lo que permite a los jugadores negociar sumas superiores o inferiores a las asignadas a su selección.

La proposición contrasta con los 402 millones que los jugadores aficionados nacionales recibieron el año pasado, aunque las firmas internacionales obtuvieron unos 197 millones, lo cual está dentro del rango de lo que pretende MLB.

La Asociación de Jugadores se opuso de inmediato, al considerar que las propuestas de la liga “son francamente malas para el béisbol” y "perjudicarían a la próxima generación de jugadores y dañarían el futuro de nuestro deporte”, según un comunicado.

Los cambios propuestos vienen a sumar más leña al fuego en unas negociaciones que, si bien están en sus etapas preliminares, se antojan sumamente tensas y podrían derivar en una huelga o un paro laboral después del 1 de diciembre, cuando expira el CBA vigente.

El draft internacional

De todas las ideas, la del draft internacional podría ser el que tenga más posibilidades de convertirse en realidad de alguna forma, porque acabaría con una práctica que conlleva a pactos de palabra no siempre transparentes con niños de 12 o 13 años, para cuando estos lleguen a los 16, la edad legal actual para firmar contratos con organizaciones de MLB.

Estos acuerdos de palabra ponen mucha presión a los menores para mantener o elevar sus habilidades, muchas veces acudiendo a prácticas nocivas para su salud, como el consumo de sustancias prohibidas, que han causado más de una muerte de prospectos internacionales.

Al establecerse un draft internacional, ya no habría estos pactos no escritos, pues nadie sabe, hasta el momento de la selección, con qué equipo firmará un jovencito.

A eso súmele todo un sistema corrupto que ha sido denunciado en múltiples ocasiones, donde mucho dinero corre debajo de la mesa, entre los llamados “buscones”, las diferentes academias, establecidas principalmente en República Dominicana, y los equipos.

“La mayor transparencia del draft internacional que proponemos es un paso adelante de sentido común que aborda de la mejor manera las causas profundas de la corrupción en el sistema actual”, dijo la oficina del Comisionado en un comunicado.

“Nuestra visión para el nuevo sistema internacional reduce la presión sobre los jóvenes atletas al darles la oportunidad de crecer y desarrollarse, permite que los niños permanezcan más tiempo en la escuela mientras persiguen una carrera en el béisbol y crea más oportunidades de juego para los jugadores mayores que se quedan atrás en el sistema actual”, agrega la declaración.

El hecho de poder liquidar ese sistema turbio es suficiente razón para que avance la propuesta del draft internacional, aunque sus detalles tendrían que negociarse en los próximos meses.

Según la MLB, apenas el seis por ciento de los jugadores internacionales fichados llegan a las Grandes Ligas, y el 44% de todos los peloteros contratados en el extranjero son despedidos en un plazo de tres años.

El draft colegial de Estados Unidos

Según lo que propone MLB, a partir del 2028, el draft nacional constaría de 12 rondas y exige que los jugadores seleccionados tengan al menos 20 años cumplidos para el 1 de septiembre de ese año, así como que hayan transcurrido al menos dos años desde su graduación de la escuela secundaria.

En un comunicado, Grandes Ligas aplaudió el crecimiento del béisbol universitario.

“En los últimos años, el béisbol universitario ha experimentado una transformación notable. Los mejores programas de hoy brindan a los jugadores recursos, competencia y proyección nacional que eran inimaginables hace una década”.

“Al crear un sistema de selección de jugadores centrado en jugadores universitarios y al hacer que la mayoría de los jugadores universitarios sean elegibles un año antes, más jugadores se beneficiarán tanto de una educación universitaria como de un entorno de desarrollo de élite, al tiempo que llegarán al béisbol profesional —y en última instancia a las Grandes Ligas— más rápidamente”, añade el comunicado.

Mentira a medias. Lo que los equipos de MLB quieren es que el trabajo para desarrollar a esos peloteros lo asuman los colegios y universidades, en vez de las instancias de Ligas Menores de las diferentes organizaciones, lo cual representaría un significativo ahorro de dinero para las franquicias.

El cubano José Fernández, fallecido en un accidente de bote en 2016, fue escogido en el draft del 2011 desde la escuela secundaria. Si entonces hubiera existido lo que quiere MLB, quizás nos hubiéramos perdido el show que daba cada vez que subía a la lomita cada cinco días.

En respuesta, el sindicato afirmó que excluir tanto a los estudiantes de secundaria, como a los de colegios comunitarios —otro grupo que se vería significativamente afectado por el requisito de tener 20 años— “destruiría los derechos fundamentales de los jugadores”.

Además, al aumentar la edad con la que un jugador puede convertirse en profesional, más el tiempo normal y natural que le lleva ascender desde las Menores hasta las Grandes Ligas, la MLB retrasaría el momento en que los mejores talentos puedan convertirse en agentes libres.

Al llegar con más edad a la agencia libre, el monto y la longitud de los contratos serían lógicamente menores.

Si la MLB lograra reducir con éxito el número de jugadores seleccionados en el draft, con el tiempo, cabría esperar que también quisiera reducir el número de filiales de Ligas Menores, que actualmente asciende a 120, cuatro por cada una de las 30 organizaciones.

Menos jugadores significaría menos equipos a los que mantener.

Estas reducciones drásticas podrían saltarse a toda una generación de peloteros, que tendrían que buscar otros horizontes menos lucrativos si quieren seguir jugando béisbol.

Las conversaciones entre la liga y el sindicato apenas comienzan y hay otros puntos más peliagudos, con la propuesta de un tope salarial como tema fundamental de conflicto.

Por ahora, las partes están en posiciones diametralmente opuestas. Habrá que ver cuánto pueden acercarse a un punto común en los próximos cinco meses.