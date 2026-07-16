Cubanos juegan béisbol en Brasil

Getting your Trinity Audio player ready...

A donde quiera que vaya un cubano, se las arreglará para jugar béisbol. Está en el ADN y no importa si el nuevo destino es tierra de fútbol, como Brasil.

En Curitiba, la capital del estado brasileño de Paraná, en el sur del país, el sonido de la pelota al chocar con el bate se ha vuelto habitual, tras convertirse la ciudad en hogar de miles de cubanos.

Tras las restricciones impuestas por la administración Trump en Estados Unidos, Curitiba se ha convertido en el nuevo Miami, donde los recién llegados de la Mayor de Las Antillas han invadido los terrenos de balompié para, en un arranque de nostalgia, practicar el deporte de sus pasiones.

Los cubanos se han unido a los venezolanos que llegaron en las últimas dos décadas y han hecho de Curitiba un terreno fértil para las bolas y los strikes.

Por primera vez en el 2025, según reporta el diario The Wall Street Journal, el número de pedidos de asilo de cubanos en Brasil superó a la cifra de venezolanos.

De acuerdo con datos oficiales, 44 mil 381 ciudadanos de Cuba pidieron asilo en el Gigante Sudamericano, a donde llevan, entre sus anhelos de una vida mejor, sus bates y guantes a una tierra donde el béisbol era hasta hace poco patrimonio casi exclusivo de una colonia japonesa asentada en el país.

El fenómeno no es exclusivo de Brasil. La gran comunidad cubana existente en Chile ha dado paso a una liga de béisbol en el Estadio Nacional de Santiago, que lleva más de diez años con cuatro equipos, uno de ellos con el nombre de Industriales, la más emblemática novena de las Series Nacionales de la isla.

Los cubanos en Chile se han unido a venezolanos, principalmente, y dominicanos, en menor medida, con una estructura que incluso exige a las franquicias tener afiliados equipos de softbol femenino y de béisbol infantil, para garantizar la continuidad.

Edwin Moscoso, árbitro venezolano en las Grandes Ligas, comenzó sus andares en su país natal y luego impartió justicia en el torneo chileno, antes de pasar al mejor béisbol del mundo.

En Argentina también los cubanos han dejado su huella beisbolera, al punto de que el lanzador derecho Yennier Cano, relevista de los Orioles de Baltimore, fue firmado originalmente por los Mellizos de Minnesota en la liga de Buenos Aires.

Y tanto brasileños, como argentinos y chilenos, agradecen el aporte de los cubanos para desarrollar un deporte hasta hace pocos años extraño en tierras donde el fútbol acapara casi la totalidad de la atención y los recursos disponibles.