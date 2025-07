"La represora le arrebató al niño", hijos de Ferrer presencian detención violenta de su esposa

Getting your Trinity Audio player ready...

Nelva Ismaray Ortega Tamayo dijo que los hijos de su esposo, José Daniel Ferrer García, presenciaron el momento en que se la llevaron detenida, cuando intentó buscar información sobre el estado del opositor y preso político, recluido en penal de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

La esposa de Ferrer dijo a Martí Noticias que el 1ro de julio acudió al centro penitenciario acompañada de Fátima Victoria, hija de Ferrer, y Daniel José, el hijo que tienen en común.

La médico de profesión describió que, mientras una oficial del Departamento de Prevención de Menores del Ministerio del Interior le hablaba, se la llevaron detenida.

"Entraron dos oficiales, dos represores de la Seguridad del Estado. Un tal que se hace llamar "Michel", que fue el que golpeó brutalmente a mi esposo el día que entró al penal. Y el otro, que es muy conocido, "Mario Rasiel Soblariz Garcés", dijo Ortega.

Según explica, uno de ellos le indicó que debía acompañarlos, insinuando que le mostrarían "alguna imagen".

Poco después de este encuentro, la señora fue detenida y trasladada de la prisión de Mar Verde a la unidad de operaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santiago de Cuba. Ortega relató que, al salir de la oficina, vio "varios policías y el carro de patrulla. Antes de que me metieran en el carro, le grito a Fátima para que sepa que me van a detener".





"Ella sale con Danielito y ya estaba metida en el carro. En el momento que le digo que abra, que entre el niño, que tiene que estar conmigo, la misma represora de Menores le arrebató al niño, cogió al niño", relató la esposa de Ferrer.

El niño se asustó muchísimo ante esa escena: "Imagínense con su madre dentro de una patrulla, una señora que no conoce sujetándole. Fátima se lo arrebató, porque una de las cosas que le dije a Fátima es que cogiera a su hermano, que nadie lo tocara".

Durante su detención, Ortega dijo que recibió una advertencia severa sobre perder la custodia de su hijo y llevarlo a un centro de menores.

También mencionó que la amenazaron con que "podría ir presa, simplemente por preguntar el estado de salud de mi esposo, por estar esperando que me dijera una respuesta o que me lo enseñaran, que me dieran fe de vida después de semanas de silencio, que no he sabido, porque no tenemos ni siquiera derecho a visitas ni a llamadas telefónicas para saber de su estado de salud".

Ortega explicó a Radio Martí que su presencia en la prisión de Mar Verde se debió a informes de familiares de otros reclusos, quienes le habían comunicado que Ferrer había sido agredido y se encontraba en huelga de hambre.

A su juicio, lo ocurrido a su marido fue en "represalia por el no uso del uniforme de mi esposo y también por su intención de iniciar una nueva huelga de hambre el mismo 1ro de julio, en protesta por su arbitrario encarcelamiento, por los abusos, por el agua no potable, el hambre, los alimentos putrefactos, que no solamente le afectan a él sino a toda la población penal, por el mismo hecho de violar nuestro derecho a las llamadas telefónicas, a las visitas tanto familiares como conyugales".

Reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, Ferrer ha padecido repetidos confinamientos que acumulan más de 12 años en prisión.

Ortega culpa directamente a las autoridades cubanas por lo que sufre su familia: "Nosotros desde aquí estamos haciendo responsables a los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por la integridad física de mi esposo, por la de mi hijo, por la de sus hijos, por la mía, por la de la familia. Responsables son ustedes de lo que le está ocurriendo, de lo que le han hecho, de lo que le pueden hacer y lo que nos puede pasar a nosotros".