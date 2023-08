La bancarización, un reto para los cubanos que jamás han usado un cajero o un celular

La bancarización anunciada por las autoridades cubanas comienza a sonar como un verdadero reto para muchos residentes en la isla que jamás han usado un cajero automático o han tenido la posibilidad de acceder a un teléfono inteligente.

Hay poblados y hasta importantes ciudades de Cuba donde ni siquiera se han instalado los sistemas automatizados de pagos y las personas no tienen instrucción o experiencia con el uso de la tecnología para poder realizar transacciones por la vía electrónica, como atestigua desde Baracoa, Guantánamo, Roselia Arpajón.

La mujer dijo que tendrá que pedir ayuda, porque no sabe cómo usar un cajero o un celular.



“Hay personas mayores que no tienen ese conocimiento y personas de la media edad que tampoco nunca han tenido un celular en sus manos. Tendré que apoyarme en alguien, porque yo ni los cajeros esos sé andar”, aseguró Arpajón, quien también señaló que no hay cajeros automáticos en su localidad.



“No han hecho un cajero, no han hecho nada y entonces imagínate, si ponen a la gente del campo para cobrar por tarjeta, necesitan ir a la ciudad y, ida y regreso tiene que buscar por lo menos 300 pesos para ir y virar, así que imagínate”, comentó la guantanamera.

En una serie de preguntas frecuentes el Banco Central de Cuba (BCC) se refiere a aquellas personas que no tienen teléfonos móviles con la capacidad requerida para asumir este proceso y explica: "El proceso de bancarización es gradual, paulatino, en correspondencia con las condiciones económicas y tecnológicas que se creen en cada localidad. El efectivo seguirá utilizándose, las acciones se dirigen a minimizar el uso donde las condiciones estén creadas. También puede utilizar a tarjeta de pago para realizar operaciones donde exista el servicio de Terminales de punto de venta (TPV), más conocidos por POS por sus siglas en inglés".

En Santiago de Cuba, José Cruz, director general del Conjunto de Centros Tecnológicos de Cuba, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que los trabajadores de los Joven Club de Computación saldrán a las calles y abordarán a personas al azar en todos los municipios de la provincia y zonas rurales para convertir a los cubanos en "ciudadanos digitales" y darles "asesoramiento en el despliegue y soporte de tecnologías y sistemas".

"El trabajo en las calles posibilitará el asesoramiento a la población sobre las dos pasarelas de pago cubanas, Enzona y Transfermóvil, los canales electrónicos de información y el despliegue de la plataforma de tiquets para el uso de combustible, con sus correspondientes gestiones digitales", dijo el funcionario.

En Pinar del Río, un residente en la localidad de Guane, consideró que la bancarización ha sido debidamente explicada a la población en programas de la televisión nacional.



“Ese proceso se lo ha explicado a toda la población por todos los medios de difusión masiva, se le explicó la población cómo usar este sistema”, dijo el entrevistado que se identificó sólo como Pedro Pablo.



Sin embargo, este pinareño reconoce que para algunos sectores va a ser un poco complicado insertarse en los canales electrónicos de cobro y pago.



"Para las personas mayores, eso va a ser complicado, porque además tampoco todas las personas mayores y no todo el mundo tiene acceso al teléfono móvil y mucho menos un teléfono inteligente. O sea, hay personas que ahora mismo tienen un teléfono de teclas, que no sirve para eso”, apuntó.

Pedro Pablo espera que se ubiquen más cajeros en municipios del país que no tienen ese servicio en este momento.



"Me imagino que si eso se va a desarrollar más aquí en Cuba también se ubiquen más cajeros electrónicos en todos los municipios del país, porque hoy mismo, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, que es un pueblo, aquí no tenemos cajeros", dijo el entrevistado.

El Banco Central dijo que "se trabaja intensamente en crear las condiciones donde, más allá de que pueda existir un cajero automático, se debe garantizar por los comercios la opción de los canales electrónicos de pago e implementar el servicio de Caja Extra y otras facilidades para las personas naturales".

El viernes el ministro presidente de esta entidad financiera, Joaquín Alonso, recalcó que la bancarización es un proceso gradual, "pensado en beneficio de un pueblo que contará con más de una vía para realizar el pago de sus bienes y servicios (los cajeros, las pasarelas de pago, los POS, el servicio de caja extra, la banca telefónica, etc), y encaminado a reordenar los flujos monetarios a la vez que se evitan las ilegalidades".

"El efectivo no se eliminará, sino que se hará mayor uso de esos canales electrónicos de pago, que brindan más seguridad, más comodidad, más eficiencia, y que facilitan el ahorro a través de las bonificaciones", aseguró.

[Incluye reporte radial de Ivette Pacheco]