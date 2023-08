Idalia amenaza con golpear una parte de Cuba que no se ha recuperado de ciclones anteriores

Un nuevo evento meteorológico amenaza la zona occidental de Cuba cuando sus habitantes aún no se han recuperado de los embates de fenómenos naturales anteriores.

El huracán Ian dañó al menos 102.000 viviendas en Pinar del Río (10.474 derrumbes totales y 11 027 parciales), por esto decenas de miles de damnificados del territorio “permanecen a la espera" de alguna solución, según informó recientemente el diario estatal Granma.

“El día 27 de septiembre se cumple un año de haber pasado el huracán Ian por acá. El gobierno, solamente, les ha dado a las personas que sufrieron pérdidas parciales o de techo, una manta de las que se usan para proteger la mercancía de los camiones, pero estas mantas, del mucho tiempo que llevan expuestas al sol, ya tienen filtraciones. Las personas que tienen este tipo de afectación, ¿qué se harán?”, comentó a Martí Noticias Rolando Cáseres Soto.

El activista y periodista independiente residenen el reparto Hermanos Barcón, de la capital pinareña, donde hasta mayo de este año solo se había rehabilitado el 18% de las afectaciones de techo, de acuerdo a cifras oficiales.



Igual ha sucedido en San Juan y Martínez, municipio en el que apenas se ha concluido el 17% de las viviendas, y en Guane.

“Yo soy uno de los afectados parciales por una pared que se me cayó. Me dieron los materiales en papeles, pero todavía no me han dado nada, 500 bloques, 25 sacos de cemento, 8 tiras de cabillas y 5 fibras. Todo a mitad de precio, pero hasta ahora lo único que me dieron es una manta para que yo fuera resolviendo”, lamentó Carlos Morales, residente en Guane.

Entre tanto, los guanenses, que han pasado más de 20 días sin agua corriente, esperan con resignación la llegada de la tormenta tropical Idalia.

“No tenemos agua, tampoco. Están repartiendo en pipa por ahí... A lucharla en un tanque que te ponen. Han evacuado la gente que está cerca del río”, apuntó Morales.

En este sentido, el campesino independiente Esteban Ajete, desde San Diego de los Baños afirmó que “hay familias en San Juan y Martínez y en diferentes lugares de Pinar del Río que todavía están sin techo, desabastecidas de alimentos y sin abasto de agua”.

“Precisamente en Guane vive mi mamá; llevan ya 24 días sin agua, al igual que el municipio Mantua. Va a ser catastrófica la situación porque el gobierno y el Partido solamente dan justificaciones. Si la tormenta nos afecta de forma directa, se van a ver consecuencias graves”, auguró Ajete.

El director de Vivienda en la provincia más occidental de la Isla, Andrés Martín Carmona, aseguró en abril pasado que quienes perdieron sus casas durante el azote de Ian tendrán que esperar alrededor de cinco años para volver a tener un hogar.

“No es suficiente, pero están resolviendo el problema. Todas no se pueden hacer a la vez. Bastantes han solucionado. Al frente de mi casa, están haciendo una casa a una madre soltera que fue dañada por Ian”, destacó, también desde el pueblo de Guanes, Ernesto Álvarez Miranda, en conversación telefónica con nuestra redacción.



Según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EEUU, las fuertes lluvias que trae la tormenta tropical Idalia podrían causar afectaciones serias en gran parte del territorio occidental cubano.

Álvarez Miranda no ha visto labores de prevención en la zona por parte de las autoridades.

“La defensa civil brilla por su ausencia. En otros tiempos, en esta misma situación, se veían los movimientos de población hacia lugares seguros, pero ya por la parte del Gobierno no se está haciendo prácticamente casi nada”, opinó el campesino independiente.

Aunque dijo confiar en las previsiones de las autoridades de su municipio: “Por el noticiero dijeron que están todas las medidas tomadas en la cabecera municipal. En Guanes, que está quemado el motor que bombea el agua desde hace como 12 días, y lo están reparando, están repartiendo agua en pipas”, dijo.

Del mismo modo se manifestó otro residente, Manuel Leugonier: “Está todo bien, muy bien ¡Estamos vivos!", afirmó.

El azote de Idalia se sumaría a la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio del calor veraniego. La perturbación tropical avanza con lentitud hacia las costas cubanas, incluyendo las de Isla de la Juventud, antigua Isla de Pinos.

“No veo ninguna medida. En Cocodrilo, que es una zona muy costera, allá si se han ido [los dirigentes]. Estaban haciendo algo con las personas en riesgo, pero por acá, para el norte, no hay ningún tipo de movimiento. En Isla de Pinos hace unos cuantos años que no pasa un ciclón. En 2008, pasó Gustav y acabó, pero ya antes, en el 1998, había pasado Lily y todavía hay personas afectadas por ese ciclón”, rememoró Ramón Salazar Infante, del opositor Partido Democrático Pinero.

“Cada vez que pasa un evento como estos, la secuela que queda no se borra completamente. Siempre hay gentes que se quedan sin vivienda, que las ponen a vivir en una facilidad temporal, y ahí se quedan años. Yo conozco personas que están viviendo en facilidades temporales y que no reciben los materiales para construir sus viviendas”, señaló Salazar Infante.

En los tres primeros meses de 2023, en el modelo de inversiones para la construcción del Gobierno cubano, se destinó hasta el 2,5% del presupuesto estatal al levantamiento de viviendas, pero quedó muy por debajo de lo invertido en la construcción de hoteles.

“El gobierno está haciendo fuertes inversiones en lo que es la hotelería, cuando sabemos la situación que hay con el turismo, que hay muchos hoteles que están subutilizados, y estos recursos pudieran invertirse en reparar las viviendas en el sector residencial y en alimentar un poco más al pueblo, pero se está yendo en lo que a ellos [el régimen] les aporta: la divisa para su bolsillo”, denunció Ajete.