Fallece el célebre físico británico Stephen Hawking

Stephen W. Hawking, el físico teórico británico que superó una devastadora enfermedad neurológica para explorar los mayores misterios del cosmos y convertirse en un símbolo mundialmente aclamado del poder de la mente humana, murió este miércoles a los 76 años.en su casa de Cambridge, Inglaterra.

Incapaz de mover un músculo o hablar salvo mediante una voz sintetizada por computadora, el Dr. Hawking sufrió desde los 21 años la enfermedad de Charcot, una forma atípica de la esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedad de Lou Gehrig.

Inicialmente se le dieron dos años de vida, un diagnóstico que lo sumió en una profunda depresión, aunque encontró las fuerzas para completar su doctorado y ascender al puesto de Profesor de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge, el mismo puesto que ocupara Isaac Newton 300 años antes.

El Dr. Hawking se convirtió en uno de los divulgadores de las ciencias más reconocidos del planeta. Viajó por el mundo, reuniéndose con presidentes, visitando la Antártida y la Isla de Pascua, y viajando en un jet especial de "gravedad cero" cuyo vuelo parabólico le permitió flotar como si estuviera en el espacio exterior. Estuvo casado en dos ocasiones y tuvo tres hijos, y a menudo bromeaba sobre su condición física.

"Mi meta es simple", dijo una vez. "Es la comprensión plena del universo, por qué es como es y por qué existe". Pasó gran parte de su carrera buscando una manera de reconciliar la teoría de la relatividad de Einstein con la física cuántica y producir una "Teoría del Todo", título que llevó una reciente película sobre su vida.

Obra científica

Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose mostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el big bang y un final dentro de agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la Relatividad General con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX.

Una consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia.

Física teórica para todos

Escribió un best-seller internacional, " Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros" (1988), donde se enfocó deliberadamente en hacer una introducción asequible al origen y destino final del universo, un tema a menudo incomprensible.

Aunque el libro fue ridiculizado a veces por denso, y por ser más comprado que leído, vendió millones de ejemplares, se tradujo a más de 20 idiomas e inspiró un mini imperio de libros similares del Dr. Hawking, entre ellos " El universo en una cáscara de nuez" y " Brevísima historia del tiempo".

Con su hija, Lucy, escribió una serie de libros para niños sobre un joven viajero intergaláctico llamado George. Su contundente libro de memorias de 2013, "Mi breve historia", exploró su desarrollo en la ciencia y sus turbulentos matrimonios.

Con la ayuda de un sintetizador de voz, controlado con los dedos sobre un teclado, pronunció discursos por todo el mundo, desde Chile hasta China. Partiicpó en programas de televisión como "Star Trek: The Next Generation" y "The Simpsons". En este último le diceal perezoso patriarca de la familia: "Tu teoría de un universo en forma de rosquilla es interesante, Homer. Puede que tenga que apropiármela".

Sus citas más célebres

– “Somos solamente una estirpe avanzada de monos, en un planeta menor de una estrella muy ordinaria. Pero podemos entender el Universo. Eso nos hace muy especiales”.

(Entrevista con la revista alemana Der Spiegel, 1988)

– “Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. El resto ha sido un regalo”.

(Entrevista con el New York Times, diciembre de 2004)

– “Creo que el desarrollo pleno de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana”.

(Entrevista con la BBC, 2014)

– “Vivo con la perspectiva de una muerte temprana desde hace 49 años. No tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa“.

(Entrevista con el diario británico The Guardian, mayo de 2011)

– “Nadie puede resistirse a la idea de un genio tullido“.

(Entrevista con la revista estadounidense Time, septiembre de 1993)

– “Los que presumen de coeficiente intelectual son unos perdedores”.

(Entrevista con el New York Times, diciembre de 2004)

– “Si los extraterrestres nos visitan algún día, creo que el resultado será parecido a cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, un resultado nada positivo para los nativos“.

(Documental “Into the Universe”, The Discovery Channel, 2010)

– “La cruz de mi celebridad es que no puedo ir a ningún lado sin ser reconocido. No basta con ponerme unas gafas oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata”.

(Entrevista con la televisión israelí, 2006)

– “Encontrar la respuesta a eso sería el gran triunfo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios”.

(Sobre por qué existe el universo, en su libro “Una breve historia del tiempo”, 1988).