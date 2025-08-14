"El pueblo fajado con la policía, dando ‘jan’", cubanos enfrentan a uniformados en Nuevitas

Getting your Trinity Audio player ready...

Un enfrentamiento ocurrido el martes entre las fuerzas represivas y vecinos de un antiguo campamento de pioneros exploradores en Nuevitas, Camagüey, dejó varios detenidos, según confirmaron fuentes locales a Martí Noticias.

De acuerdo al relato, los residentes eran ocupantes ilegales de la instalación ubicada en la zona industrial San Jacinto del municipio camagüeyano.

“Fue en ECOI 8, un barrio cercano a la zona industrial. Eso fue de madre. La Seguridad [del Estado], la policía y el pueblo fajado con la policía ahí dando ‘jan’, todo el mundo fajado ahí a pedradas porque hasta de Camagüey mandaron a buscar a tropas especiales", dijo una residente que pidió hablar en condición de anonimato por miedo a represalias.

El campamento de pioneros "lleva tantos años cerrado que las personas lo han ocupado", explicó.

"La policía llegó a sacar toda esa gente, imagínese, ya ahí se formó la cosa, ahí se tiraron piedras, vinieron los ‘boinas negras’, pidieron ayuda de Camagüey y siempre se llevaron a alguien. No había corriente”, declaró.

El cineasta cubano, exiliado en Estados Unidos, Lilo Vilaplana, nacido en Nuevitas, conoció a través de fuentes en su ciudad natal que habían varias personas detenidas tras el enfrentamiento.

Otra de las entrevistadas confirmó: "Hubo un enfrentamiento entre la población, parte de la juventud con la policía en el ECOI 8 de San Jacinto".

"Hubo familias, con niños menores de edad, que se metieron en esos locales y la policía fue a sacarlos. Eso estaba ahí caliente, estaba la policía y la gente del Gobierno para sacar a todas las personas que habían en el campamento de pioneros", confirmó.





En 2022, un reporte de Diario de Cuba entrevistó a varios residentes del lugar, ocupado en ese entonces por damnificados de los ciclones Gustav, Ike y Paloma.

En aquella ocasión las autoridades permitieron a estas personas habitar tres de las naves del complejo.

El 18 y 19 de agosto de 2022 tuvieron lugar protestas populares en Nuevitas.

Durante la manifestación, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las Brigadas de Respuesta Rápida y las Tropas Especiales del Ministerio del Interior, conocidas como Boinas Negras, utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales.