El G7 condena lanzamientos de Corea del Norte y "la deplorable" situación de derechos humanos en el país

Un cese de fuego temporario para facilitar la liberación de decenas de rehenes tomados durante la incursión de Hamás en Israel traerá, se espera, el primer respiro a los palestinos agotados por la guerra en Gaza y una chispa de esperanza a las familias de los cautivos.



Israel y Hamás acordaron la pausa de cuatro días, anunciada del jueves, durante la cual se producirá también la liberación de presos palestinos en Israel.



El acuerdo, mediado por Qatar, Estados Unidos y Egipto, se hizo público cuando se intensificaban los combates en los barrios céntricos de Ciudad Gaza. La televisora estatal egipcia Qahera dijo que la tregua entraría en vigencia el jueves por la mañana hora local.



Sobreviene luego de semanas de negociaciones indirectas esporádicas y prepara la escena para un período tenso que podría determinar el rumbo de la guerra, detonada por la incursión de Hamás del 7 de octubre y que ha causado la muerte de más de 11.000 palestinos, según las autoridades de salud. Hamás y otras milicias mataron al menos a 1.200 personas y tomaron 240 rehenes.



Israel, Hamás y Qatar han divulgado distintos detalles del acuerdo, que, sin embargo, no parecen contradictorios.



¿QUÉ DICE EL ACUERDO?



Qatar anunció el miércoles que Hamás liberará 50 rehenes a cambio de lo que Hamás dijo serían 150 presos palestinos en cárceles israelíes. Los liberados por ambas partes serán mujeres y menores.



Los rehenes serán liberados en grupos durante el cese de fuego. Una vez liberado el primer grupo de rehenes, se prevé que Israel hará lo mismo con el primer grupo de presos.



Entre los que están en condiciones de ser liberados hay muchos adolescentes arrestados durante una ola de violencia en Cisjordania en 2022 o 2023 y acusados de arrojar piedras, trastornar el orden público y otros delitos similares, según la lista publicada por el Ministerio de Justicia. Israel tiene en la actualidad unos 7.000 presos palestinos acusados o condenados por delitos contra la seguridad.



Israel dijo que extenderá la tregua en un día por cada 10 rehenes adicionales liberados.

Qatar dijo que Israel permitirá la entrega de más combustibles y ayuda humanitaria a Gaza, pero no entró en detalles.



Hamás dijo que cientos de camiones con ayuda humanitaria y combustibles podrán entrar a Gaza como parte del acuerdo. Las provisiones llegarán también al norte de Gaza, foco de la ofensiva israelí, por primera vez, dijo Hamás.



El comunicado del gobierno de Israel no mencionó el aumento de la ayuda y los combustibles. El Canal 12 de la TV israelí dijo que, como parte del acuerdo, Israel permitirá el ingreso de cantidades "significativas" de combustibles y provisiones a Gaza, pero no especificó la cantidad. Israel ha impuesto límites severos a la cantidad de ayuda, sobre todo combustibles, que puede entrar a Gaza durante la guerra, lo que ha provocado escasez extrema de agua, alimentos y combustibles para los generadores.



Se prevé que habrá un alto temporario a los combates: los aviones y soldados israelíes suspenderán los disparos, en tanto las milicias dejarán de lanzar cohetes a Israel.



Hamás dijo que los aviones israelíes dejarán de sobrevolar el sur de Gaza durante los cuatro días de la tregua y durante seis horas diarias el norte. Israel no mencionó la interrupción de sus vuelos, y no estaba claro si esto incluía los drones de vigilancia, que han sido una presencia constante en el cielo sobre Gaza.



¿QUÉ SE HA EXCLUIDO?



Si bien varias familias tendrán la alegría de recuperar a sus seres queridos, es probable que una cantidad significativa de rehenes —hombres, mujeres, personas mayores y extranjeros— permanezca en cautiverio. Previsiblemente, las familias no incluidas en el acuerdo seguirán presionando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para lograr la libertad de sus familiares en un acuerdo posterior. La terrible situación de las familias ha ganado amplia solidaridad entre los israelíes.



Según el diario israelí Haaretz, bajo el acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja visitará a los rehenes restantes y les llevará los medicamentos que necesiten. Ni Hamás ni Israel han confirmado ese detalle.



Si bien el cese de fuego significará para los palestinos de Gaza un breve período de calma, se cree que los cientos de miles que han huido de la zona de combate hacia el sur no podrán regresar a sus hogares. Se prevé que las tropas israelíes permanecerán en sus puestos en el norte de Gaza.



¿QUÉ IMPLICA POSIBLEMENTE EL ACUERDO?



El acuerdo ofrece apenas una breve pausa en los combates. Israel, que se ha impuesto como objetivos destruir a Hamás y salvar a los cautivos, previsiblemente retomará su ofensiva una vez que pasen los cuatro días.



Netanyahu dijo el martes que el cese de fuego permitirá al ejército prepararse para seguir combatiendo y no perjudicará su plan de guerra. Una vez finalizada la tregua, es probable que se reanuden las incursiones aéreas y el avance de las tropas en el norte de Gaza antes de su incursión al sur en fecha desconocida. Los habitantes de Gaza deberán prepararse para la reanudación de hostilidades.



La interrupción de los combates también le dará tiempo a Hamás para elaborar estrategias, cambiar sus posiciones y tal vez reagruparse. Israel asegura que ha matado a una gran cantidad de combatientes y destruido sus pertrechos.



El carácter escalonado del acuerdo también le abre la puerta a Hamás para presentar nuevos reclamos sobre la marcha con la esperanza de que Israel ofrezca más concesiones a cambio de la libertad de los rehenes.



Yehya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza y presunto autor intelectual del ataque del 7 de octubre, podría tratar de prolongar la pausa de los cuatro días con la oferta de liberar más rehenes. La prolongación del cese de fuego le dificultaría a Israel la prolongación de guerra, tanto desde el punto de vista operativo como a los ojos de la opinión pública mundial.



El gobierno israelí enfrentaría presión interna creciente para obtener la liberación de los rehenes. Las familias excluidas del presente acuerdo estarían más resueltas a obtener la libertad de sus seres queridos una vez que los primeros grupos abandonaran el cautiverio.