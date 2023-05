Detienen y amenazan a miembro del MCL en Las Tunas por criticar en público presencia rusa en Cuba

El activista Irán Almaguer Labrada permaneció detenido durante varias horas el domingo, en la unidad policial de San Andrés, en Holguín.



Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), dijo a Radio Martí que fue amenazado con ser llevado a juicio por un comentario que hizo en público hace varios días en su localidad.



“Hace alrededor de tres días que yo comenté públicamente que si los rusos tomaban esto, pues, nos acabábamos de hundir; que había que poner ‘mano dura’, que el pueblo tenía que ponerse fuerte porque, si no, nos acabábamos de desgraciar con estos rusos acá metidos”, explicó Labrada, refiriéndose a los nuevos “tratados de cooperación” entre Rusia y Cuba.

“Hice el comentario públicamente, donde había un grupo de personas (...). Las personas me apoyaron pero, dentro de esas personas, parece que había algún ‘chivo’ (delator), como le decimos por acá, y en el día de ayer, alrededor de las nueve de la mañana, fui detenido en mi casa”, dijo el miembro del MCL.

Un policía que se identificó como “Alberto González Pérez” se presentó este lunes en el hogar de Almaguer Labrada con la intención de conducirlo a la Unidad de la PNR, a lo cual el activista respondió “que yo no era ningún ladrón, que yo no había cometido ningún delito, y él me dice que es la Seguridad del Estado que te manda a buscar”, señaló.

En la estación policial de San Andrés, el oficial de la Seguridad del Estado “que se hace llamar ‘Frank’, comenzó con sus amenazas; que yo estaba induciéndole al pueblo como que tenía que ‘virarse’, que los rusos… ¡todo lo que yo había comentado a las personas!”, exclamó Almaguer.



El oficial de la policía política amenazó al opositor con que podía ser juzgado por hacer dichos comentarios en público, y condenado “de 10 a 15 años, que ya la iban a pasar (la denuncia) para Holguín... Yo le dije que sí, que es verdad que yo lo comenté. Que el pueblo tiene que despertar y tiene que ser de esa manera”, reconoció Labrada.



“Me mandó a encerrar para el calabozo y yo no lo vi más. Me tuvieron hasta las cuatro y diez de la tarde detenido, y ya, de ahí me soltaron para la casa”, concluyó el opositor cuyo hermano, Yandier García Labrada, de 35 años, miembro también del MCL, se encuentra en prisión desde 2020, cumpliendo una condena de cinco años por protestar pacíficamente en una cola para comprar alimentos.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)