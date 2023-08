Cuestionamientos a las medidas de bancarización en Cuba llegan hasta un diputado

Mientras Cuba anuncia la gradual implementación de un proceso de bancarización como una estrategia necesaria, moderna y que beneficiará a la mayoría de la población, muchos aseguran que no es el momento para implementar esta medida y que no existe una infraestructura capaz de articular este programa.



Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos explicaba que su abuela hace dos meses que no puede cobrar su jubilación.



“El salario yo no lo he podido cobrar. Que todos los cajeros viven llenos. Que te estoy hablando de más de 100 personas, cuando están llenos, nunca hay dinero”, declaró Rivera, quien se refirió además al riesgo que corren las personas en las colas de los cajeros en medio del aumento de la violencia en el país.



“De madrugada 2, 3 de la mañana, para un cajero o para un Banco, hacer la cola para poder cobrar arriesgando su vida, porque aquí en Santiago hay tremenda violencia”, apuntó.

Según el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el programa para la bancarización del país comprende un conjunto de medidas para incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional.

Desde Santa Clara, el periodista independiente Yoel Medrano habló de las aglomeraciones en los cajeros: “Primero, otorgaron lo que él llama tarjetas y no crearon la infraestructura para que la población pueda acceder a adquirir su dinero. Cuando abren aquí los cajeros automáticos, las colas son inmensas”.

Miguel Díaz-Canel dijo en Facebook estar al tanto "de los debates generados por el proceso de bancarización emprendido en el país".

El gobernante aseguró que era un "paso importante para la economía, que se realizará de forma gradual" y llamo a todos los implicados a dar más información y responder las dudas de la población y de los actores económicos.

El diputado cubano Carlos Miguel Pérez Reyes alertó recientemente al gobernante cubano que la implementación que se propone carece de un análisis integral del programa y su solución.

"Presidente se ha explicado la gradualidad del proceso con el objetivo de no afectar a nadie y esto es una oportunidad y una regla de oro que no podemos desperdiciar. Sin embargo, no se explica con claridad cómo se instrumenta tal gradualidad. Tal parecería que la aplicación de la resolución se aplica, incluso antes de su entrada en vigor y en alguno de sus componentes al 100%. No creo haya una sola persona honesta en Cuba que no abogue por la bancarización. Pero la implementación que se propone carece de un análisis integral del problema y su solución. El déficit fiscal provocado por la ausencia de bienes y servicios estatales en MN, la ausencia de un mercado cambiario legal, el irrespeto a las divisas generadas por la exportación, el desabastecimiento de las tiendas, el sistema de pagos a proveedores en el exterior, etc. son para mi parte de las causas y de las cuales no hay ni un solo pronunciamiento. Una moneda virtual sin convertibilidad para obtener los insumos básicos para el funcionamiento de los nuevos actores económicos, no es moneda. No solo es de conocimiento público, no existe ninguna otra vía para la mera existencia del sector no estatal de la economía. De la forma en que estamos proponiendo la solución del problema, veremos: cierre de la mayoría de establecimientos gastronómicos, falta total o parcial de partes y piezas, no más contenedores de pollo o aceite, no más encadenamiento productivo para importar la harina, etc. Otro reto es garantizar el pleno funcionamiento de la infraestructura bancaria, pasarelas de pago y servicios de punto de venta y tarjetas magnéticas. En el pasado ninguna ha funcionado a la perfección y no creo que mágicamente empiece a hacerlo", escribió en la red social X.



El diputado declinó este miércoles dar declaraciones a Martí Noticias, sin embargo, nos remitió a otro de sus cometarios en Facebook.

“Con relación a la resolución que aborda la bancarización, ya se han creado predicciones muy desalentadoras, varios emprendimientos han anunciado el cierre parcial o total de las operaciones y otros esperan a ver qué pasará", escribió

En Facebook, el emprendedor cubano Oniel Díaz Castellanos comentaba sobre el tema.

“El cuestionamiento alrededor de esta decisión es el momento y es la forma. El sector privado y dígase no sólo el sector privado, sino el ciudadano común, para vivir tienen que saltarse en ocasiones determinadas regulaciones porque son regulaciones que no responden a la realidad concreta que está viviendo el país”, afirmó.