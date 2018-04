Cubano viaja a Miami a disputar custodia de bebé

Yoelvis Gattorno llegó a Miami como parte de una historia que podría dar un giro y cambiar el destino de quien el joven asegura es su hija, Valeria, una bebé nacida en Miami el pasado mes de marzo, cuya madre murió durante el parto.

El joven de Villa Clara llegó a EEUU con una visa humanitaria por tres meses gracias a las gestiones de su abogada Claudia Cañizares, que lo representa sin cobrar honorarios, ante las autoridades migratorias y la embajada de EEUU en La Habana.

“No voy a hacer comentarios”, dijo mientras miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, que lo esperaban, se lo llevaban escoltado.

Gattorno no tiene familia en Miami y según pudimos conocer, el referido grupo religioso le brindará ayuda durante su estancia.

En una audiencia celebrada el pasado 4 de abril, la jueza Migna Sánchez concedió la custodia temporal de Valeria a Nairobis Pacheco, prima de Yarisleidy Rodríguez, fallecida al dar a luz el dos de marzo en el hospital Jackson Memorial de Miami.

“Las puertas de la casa están abiertas si quiere ver a la nena, no tenemos objeción. Lo que no tiene autoridad sobre ella, no se la puede llevar hasta tanto haya un veredicto”, comentó Nairobis.

“Estoy contento”, fue la única expresión de Gattorno mientras sus protectores lo dirigían apresuradamente hacia la puerta de la salida de la terminal aérea.

La jueza había ordenado la presencia obligatoria de Gattorno en Miami y que se sometiera a un examen sanguíneo de paternidad.

Pacheco y su abogado alegan que la familia desconoce que Gattorno y Yarisleidy hubieran contraído matrimonio y presentaron al tribunal un documento en el que la madre aparece como soltera al momento de su muerte.

Pero Aymee Roque, abogada de Gattorno en la parte civil, ripostó sometiendo una certificación de matrimonio entre su representado y Yarisleidy Cuba Rodríguez, quien había llegado al sur de Florida el 6 de octubre de 2017 en los últimos meses de gestación.

El destino de Valeria se dirimirá en la audiencia que ha sido programada para el próximo primero de mayo.