Censura a filme "Quiero hacer una película" sube de tono en Granma

Con el título de "Martí, profeta y forjador", la portada del diario estatal Granma ameneció este lunes repleta de frases del fallecido exmandatario cubano Fidel Castro sobre José Martí, en medio de la campaña oficial contra el joven cineasta Yimit Ramírez por su filme "Quiero hacer una película".

La compilación de frases tomadas de discursos de Castro llega tres días después de que el periodista Pedro de la Oz acusara a Ramírez de "injuriar" a Martí en el filme exluído de la 17 edición de la Muestra Joven controlada por el ICAIC.

"Ahora más que nunca, Martí es un símbolo de la Patria", dice Pedro de la Oz, quien alude a una declaración del ICAIC sobre la película en la que "un personaje se expresa de forma inaceptable sobre José Martí".

El texto del ICAIC siguió a la decisión de excluir a la película de la Muestra Joven, pese a que los organizadores del evento estuvieron en desacuerdo con la decisión tomada por funcionarios del organismo.

"Entre los cubanos de alma limpia hay un pacto simbólico: Martí es la idea del bien que nos une y nos alumbra", dice el texto de Granma que introduce el lunes la compilación de frases de Castro sobre Martí.

El director de la obra censurada expone su visión en una carta publicada en Facebook.

"Yo me trabé, me quedé estancado en un pantano de amor a Martí, me enamoré perdidamente y me dio mucha rabia no haberlo conocido en persona. Abandoné la lectura de los otros y me interné en él. Descubrí un nuevo Martí que no era un cielo ni un globo, un Martí persona que cagaba y gustaba del hachís, que gustaba de preguntarles a los niños y se divertía. ¡Me cae muy bien ese loco! Y me gusta tratarlo como un amigo, no como un santo", escribió Ramírez sobre su acercamiento y visión de la histórica figura.

Su cercana colaboradora, Marta María Ramírez, también publicó en Facebook detalles del incidente.

En un post más reciente en Facebook, Marta María dice que el ICAIC "miente en su declaración para justificar la falta absoluta de diálogo y la censura".

Los realizadores aseguran que no ha habido ninguna propuesta del ICAIC para dialogar.

Muchos son los casos de censura en el cine cubano. Entre los más recientes está la obra "Santa y Andrés", del joven realizador Carlos Lechuga. Pese a ello el filme consiguió que la empresa Breaking Glass Pictures adquiriera los derechos para exhibir el filme en los cines de México, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, y también por medio de DVD e Internet en esos territorios.

(Escrito a partir de reportes de prensa y Redes Sociales)