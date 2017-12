RESUMEN 2017: El talento cubano recorre el mundo y el gobierno censura a los osados

El periodista y escritor cubanoamericano Armando Correa no logró presentar La niña alemana en la Feria del Libro de La Habana, pues las autoridades cubanas se lo impidieron y la Aduana retuvo un centenar de ejemplares de su novela. Correa, aseguró: “Yo soy un exiliado cubano, y mi libro es acerca del miedo al otro, ya sea miedo a políticas diferentes o a un dios diferente. Ese es el problema con el gobierno cubano. No soy un iniciador de protestas, no soy una persona política, pero soy independiente y ellos me temen”.