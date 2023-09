¿Cuáles son las opciones para cubanos con I-220A?, abogado responde (VIDEO)

El abogado de inmigración Ángel Leal concedió este jueves una entrevista a Martí Noticias en la que se refirió a los próximos pasos que deben dar los inmigrantes cubanos admitidos en Estados Unidos con el formulario I-220A, cómo iniciar los procesos de asilo político y trámites de reunificación familiar y sobre la última disposición que exige a los inmigrantes que asistan con un intérprete a la entrevista con inmigración.

"El Servicio de Inmigración hasta el 13 de septiembre facilitaba el intérprete por teléfono para esa entrevista, que ocurría en una oficina con un oficial de asilo por la pandemia. Ya no han dado más esta facilidad porque ya terminó la emergencia nacional. El intérprete no puede ser un asilo pendiente, no debe de ser un familiar y no debe ser un funcionario del gobierno del país de origen. Esas personas quedan descalificadas y es importante buscar a un profesional competente que le vaya a brindar una traducción perfecta en el momento de su trámite", indicó Leal.

"El caso es que deben contratar a la persona adecuada para acompañar el día de la entrevista. Dicho sea de paso, el abogado no puede ser el intérprete. No se confíen que porque tengan abogado, tienen que llevar el intérprete. El intérprete tiene que estar como intérprete, no puede estar como abogado", enfatizó.