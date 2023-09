Critican nuevo plan de FAO en Cuba: lo que hunde a la agricultura es el modelo económico

Los Ministerios de Agricultura y de Educación Superior y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cuba anunciaron la creación de una nueva plataforma digital para impulsar la ciencia y la innovación en sistemas agroalimentarios, un mecanismo que no tendrá gran impacto en la producción de alimentos en Cuba, según dijeron varios expertos a Martí Noticias.

El biólogo Osmel Ramírez Álvarez comentó en el programa Cuba al Día que uno de los grandes problemas en la isla es que hay mucho conocimiento científico, cuya extensión a la práctica "ha sido imposible" y que en el caso del sector de la agricultura "ha ocurrido muchísimo".

El también agricultor y periodista residente en Mayarí, Holguín, aseguró que la mayoría de los campesinos cubanos no conocen las técnicas más novedosas y toda la ciencia "escondida en esos centros" de investigación del país.

Esta nueva plataforma informática ha sido diseñada por la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, como parte de un proyecto de cooperación entre el Ministerio de la Agricultura y la FAO con financiamiento de la Unión Europea.

Marco de Programación de País para la FAO en Cuba, que abarca hasta el 2024, instruye entre muchos aspectos, la creación de una plataforma digital de gestión del conocimiento de fácil acceso y navegación con datos generados nacionalmente y el apoyo "al acceso de los pequeños productores a plataformas fijas digitales y plataformas móviles mediante telefonía celular y a las aulas virtuales, para facilitar los procesos de aprendizaje e intercambio de información con otros productores".

"Lo que la FAO desconoce y el Ministerio de la Agricultura y la Universidad Marta Abreu parecen ignorar es que todo eso va a tener un impacto mínimo en la producción. No es eso exactamente lo que está frenando la producción de alimentos en Cuba, sino es el sistema económico que rodea toda la economía cubana y que en la agricultura se manifiesta como que realmente invalida la posibilidad de que haya eficiencia y productividad, y un salto cualitativo y cuantitativo en esa producción. Lo que tiene frenada la producción es el modelo económico y si no se varía, no se perfecciona y no se le aplica la misma ciencia que hay creada alrededor de eso y que el Partido Comunista se niega a hacerlo, entonces no vamos a lograr nada porque haya un poquito más de acceso a la ciencia", agregó el periodista.

"Las condiciones para que esa ciencia actúe a favor de la producción están bloqueadas por el modelo económico que genera un bloqueo interno y una disfuncionalidad palpable y conocida por todo el mundo", sentenció el experto.