Confirman huída de peloteras en EEUU; coach también habría escapado

Fuentes de la delegación cubana a la Copa Mundial Femenina de Béisbol 2018 confirmaron a la publicación especializada Around The Rings la deserción en EE.UU. de dos jugadoras clave de la novena, la campo corto Claudia Jorge Fajardo y la jardinera derecha Nilsa Esleidis Rodríguez Treval.

Según conoció Around The Rings las dos atletas se marcharon en las primeras horas del pasado domingo 26 del hotel de la ciudad de Melbourne, Florida, donde se hospedan los participantes en la Copa.

La publicación cita a testigos según los cuales las dos mujeres se subieron a un automóvil estacionado cerca del hotel. El certamen se celebra en Viera, una comunidad situada a 20 minutos de Melbourne.

La nota firmada por el periodista Miguel Hernández detalla que para Fajardo, natural de la provincia de Ciego de Ávila, esta era su segunda Copa del Mundo, mientras que Rodríguez, de la provincia de Granma, asistió a su tercer campeonato mundial. Ella también compitió en el torneo de los Juegos Panamericanos en Toronto 2015.

Hasta ayer miércoles se desconocía el paradero de ambas beisbolistas, pero una fuente le dijo a Hernández que Nilsa tiene un pariente en Miami, un ex miembro del equipo de Granma en la Serie Nacional Cubana.

En ausencia de las dos atletas Cuba registró una costosa derrota 5 x 8 contra Hong Kong, el equipo más débil de su grupo, y con ella el pase a la súper ronda de los clasificados. Ahora disputa los lugares del 7 al 12.

Mientras tanto el blog Pelota Cubana, que destapó la noticia sobre la deserción de las dos atletas, reportó ayer que también se habría quedado en EE.UU. el entrenador de pitcheo de la selección femenina cubana, Oliver Tamayo Sarmiento.

Según fuentes allegadas al blog, Tamayo, quien fuera director técnico del equipo femenino de Pinar Del Río en el campeonato nacional y entrenador de otros equipos cubanos en torneos internacionales, “se ‘desprendió’ de la delegación cubana en la tarde de ayer (miércoles) después del partido contra la selección de Corea” (del Sur).

La información de Around The Rings resalta que la eliminación por Estados Unidos de la política de "pies secos-pies mojados" y los beneficios migratorios históricos para los cubanos han llevado a una disminución de las deserciones de atletas cubanos en suelo estadounidense, pero no las han detenido por completo en deportes como el béisbol y el boxeo.