Peloteras abandonan equipo Cuba en Mundial celebrado en EEUU

Dos peloteras de la selección nacional de Cuba que compite en la Copa Mundial de Béisbol Femenino con sede en Viera, Florida, no se presentaron al partido contra Hong Kong y se cree que habrían abandonado el equipo.

Se trata de Claudia Jorge Fajardo y Nilsa Rodríguez, dos de las mejores bateadoras de la novena cubana. El blog Pelota Cubana reporta que la delegación no ha hecho ningún anuncio oficial, pero fuentes aseguran que las muchachas no se encuentran en su hotel desde las 4:00 AM del domingo.

La nota señala que Fajardo, de 21 años y nacida en Ciego de Avila, era la que más carreras había impulsado, (empatada con Yamisleidy Pérez). Agrega que posee buena velocidad y una defensa por encima del promedio en el campo corto.

Rodríguez, de 27 años y natural de Granma, tenía en este Mundial un promedio al bate de .600 (5-3) en los dos primeros desafíos.

El equipo isleño, integrado por 20 mujeres, dispone de atletas experimentadas como la segunda base Dayana Batista, con experiencia en cuatro mundiales y líder del equipo; la receptora Yordanka Rodríguez y la lanzadora Mayumi Solano, también fogueada en eventos internacionales.

Cuba finalizó última en su grupo eliminatorio, tras ser derrotada 5x8 por Hong Kong jugando sin sus dos titulares, y ahora tendrá que discutir los lugares del 7 al 12 en el estadio Space Coast de la llamada Costa Espacial (por su cercanía con las instalaciones de la NASA).

En la actualidad, las cubanas se encuentran situadas en el séptimo lugar del ránking luego de haber quedado en el octavo puesto entre los doce países que participaron en el Mundial de Corea del Sur en 2016.