Compañía automotriz rusa demanda a Cuba y a corporación del Kremlin por deuda millonaria

La fábrica de automóviles de los Urales (AZ Ural) en Miass, Cheliábinsk, está exigiendo el pago de 23,4 millones de euros (unos 26 millones de dólares) a dos empresas cubanas, y a la corporación estatal rusa VEB.RF, una deuda contraída hace ya varios años por un proyecto de cooperación para la fabricación en la isla de camiones Ural.

Según el archivo de datos de los casos de arbitraje, el juicio comenzará a mediados de septiembre, publicó esta semana el medio de prensa ruso URA.RU.



“La Planta de Automóviles de los Urales presentó una demanda de recuperación solidaria de 22 millones de euros en pérdidas y 1,4 millones de euros en intereses por el uso de fondos ajenos. Los demandados son la Empresa Estatal Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos "Tecnoimport" (Cuba), el Banco Internacional del Comercio S.A. (BICSA, Cuba), y la Corporación Estatal VEB.RF”, señala el fallo del Tribunal de Arbitraje de Moscú, citado por el medio ruso.

En un artículo titulado "Ural atrapará a VEB, incluso en Cuba", publicado en junio pasado, el medio independiente Ruscrime.com subrayó que la demanda contra Tecnoimport, el BICSA y VEB.RF busca la recuperación de alrededor de 1,9 mil millones de rublos. "La esencia de la disputa no se ha revelado por el momento", aclaró.



Según dijo una fuente de AZ Ural a URA.RU, la planta participó en un proyecto de cooperación que data de 2018. Como parte del acuerdo, la compañía automotriz rusa proporcionaría kits, componentes y conjuntos de vehículos a partir de los cuales los cubanos se encargarían del montaje en la isla de los camiones Ural NEXT 4320.



Añadió que en la fábrica de los Urales se asignó una zona separada para que los ingenieros rusos enseñaran a los cubanos a montar las máquinas, y se grabó una instrucción en video. Las entregas para el ensamblaje de 120 vehículos GAZ y 500 vehículos Ural2 se realizaron en 2018, cuando la planta aún pertenecía al grupo Gaz, detalla URA.RU.



“Nunca se habló de caridad. Pero no se recibieron fondos para los productos. Cada vez la parte cubana encontró razones para no pagar. Explicaron que los coches no circulan, es imposible montarlos. Sin embargo, en las fotografías del desfile militar quedó claro que el transporte estaba en movimiento y se utilizaba activamente ", detalló la fuente no identificada al medio de prensa ruso.

La corporación estatal rusa VEB.RF también fue demandada debido a que la cooperación se llevó a cabo con la participación de agencias gubernamentales de ambas partes. Según el reporte, URA.RU pidió comentarios al servicio de prensa de la planta de automóviles, pero no había recibido respuesta.

AZ Ural es un importante fabricante ruso de camiones y vehículos especiales de pasajeros, destaca Ruscrime.com. "Según el sistema Kontur.Focus, a finales de 2020 la empresa tenía un saldo de 21,4 mil millones de dólares, unos ingresos de 27,3 mil millones y un beneficio neto de 1,5 mil millones de rublos", detalla el reporte.

Durante años el régimen cubano se ha beneficiado de jugosos préstamos, condonamiento de deudas millonarias, o el aplazamiento de fechas para su pago, por parte del Kremlin. Esta semana, Moscú prórrogó hasta 2040 el pago de un préstamo de unos 1.200 millones de euros (casi 1.300 millones de dólares) concedido a La Habana en 2015 para la construcción de unidades en varias centrales termoélectricas de la isla, en cooperación con la empresa rusa Inter RAO-Export.



"Cuba recibió la opción del pago diferido de intereses por un importe de aproximadamente 1,4 millones de euros: inicialmente esta cantidad debía pagarse antes del 28 de febrero de 2022, ahora es un pago único el 15 de junio de 2025. La cantidad de intereses que Cuba debió pagar desde el 1 de marzo hasta finales de 2022 (unos 2,2 millones de euros), podrá empezar a pagarlos a partir del 15 de junio de 2028 y completar los pagos a mediados de diciembre de 20402, detalló el jueves pasado la agencia de noticias rusa Interfax.

En mayo de este año, el asesor presidencial ruso Maxim Oreshkin y el vice primer ministro de Cuba y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, firmaron en La Habana un memorando de entendimiento para inversiones, además de un protocolo sobre el reordenamiento de la deuda de Cuba con Rusia.

En febrero de 2022 la Duma rusa aprobó la prórroga de los pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana hasta el 15 de diciembre de 2027, que incluyen créditos de exportación por un valor de 2.300 millones de dólares para financiar proyectos en las esferas de la energía, la industria metalúrgica y el transporte, así como para el suministro de mercancías, pero en 2020 Cuba dejó de pagar.