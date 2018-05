Yoani Sánchez: El cambio en Cuba vendrá con el fin de la "generación histórica"

Más que el "garrote" de Estados Unidos, las penurias económicas o el derrumbe del socialismo del siglo XXI, lo determinante para un cambio en Cuba serán las inmutables leyes de la biología, de acuerdo con la periodista cubana Yoani Sánchez.



Conocida internacionalmente por su blog Generación Y, iniciado en 2007, Sánchez se encuentra en Miami junto a otros miembros del equipo de 14yMedio, la publicación digital que creó hace casi cuatro años para hacer en Cuba un periodismo basado en la calidad y la variedad.



La periodista, que además colabora con varios medios internacionales, enumera en una entrevistalas dificultades de todo tipo para sacar adelante un medio independiente de Cuba, pero subraya que, pese a todo, hay "una explosión de medios".



Una de las formas de financiación que tiene 14yMedio son las membresías. "Somos el único medio cubano fuera y dentro de Cuba" que ha abierto la posibilidad de hacerse socios pagando una cuota, dice Sánchez, quien esta semana va a sostener una reunión con los miembros del "club" que viven en Miami.



Sánchez, que está acompañada de su esposo, Reinaldo Escobar, experiodista de "Juventud Rebelde" con 46 años de ejercicio y miembro del equipo de 14yMedio, considera que el hecho de escribir de Cuba desde la isla le da a un medio independiente un estatus diferente.



La periodista no rehúye las preguntas acerca de los comentarios de algunos cubanos exiliados sobre la aparente ausencia de problemas de 14yMedio con las autoridades y las presuntas razones de ello.



Subraya que es diferente ser una bloguera activista que la directora de un medio informativo, y que ella y su equipo están decididos a "evitar convertir a 14yMedio en noticia".



"Las presiones" siguen existiendo, dice Sánchez, en forma de bloqueos de la página web, y de una "política de tierra arrasada" alrededor de los que están vinculados al proyecto, además de campañas de destrucción de su reputación.



"Es más grave ir a prisión, pero el no poder ver la portada de tu medio te desespera", dice sobre los bloqueos que agravan el problema de la lentitud de internet en Cuba.



Sánchez, en cualquier caso, quiere que 14yMedio sea recordado "no por lo que hemos sufrido, sino por lo que hemos logrado".



A su juicio, los que controlan el poder en Cuba "ya saben que no nos vamos", que "tenemos un proyecto en Cuba" y que "no nos pueden ofrecer el puente de plata de la emigración".



El periodismo hay que hacerlo desde el lugar, subraya esta periodista y filóloga de 42 años, que destaca por su capacidad de análisis sobre la realidad cubana, a veces a partir de elementos tan esenciales como lo que denomina el "Dow Jones cubano".



14yMedio publica desde su creación el precio de la carne de cerdo sin hueso en el mercado habanero de San Rafael y así sabe que la libra, 454 gramos, cuesta hoy casi el doble que hace cuatro años.



Además, publica una lista de los precios de productos básicos en los mercados de productos agrarios.



La economía es un elemento que puede incidir en la posibilidad de un cambio en Cuba, pero no el más importante, que para ella son las inmutables leyes de la biología, es decir, el hecho natural del fin de la "generación histórica".



Así es como se conoce a los que combatieron la dictadura de Fulgencio Batista aceptaron la adopción del marxismo tras la revolución y guardaron lealtad a Fidel Castro, explica.



Casi la totalidad de los que quedan de esa generación y siguen en puestos directivos tienen más de 80 años, subraya.



Sánchez cree que si después del "cambio de rostro" como denomina la retirada de Raúl Castro de la presidencia y la llegada de Miguel Díaz-Canel, el Gobierno introdujera una serie de medidas económicas, como elevar los salarios, unificar la moneda y permitir la importación y exportación por parte de los cuentapropistas, el régimen podría "ganar unos años más".



También el derrumbe del Socialismo del Siglo XXI y la disminución de la ayuda venezolana son factores de cambio, como lo puede ser la política de "garrote" con la que Donald Trump ha sustituido a la de "zanahoria/zanahoria" de Barack Obama.



"Hay que ver si la política de garrote funciona bien", señala Sánchez, quien considera que la reacción más probable de parte del régimen cubano va a ser volver a la "victimización".



(EFE)