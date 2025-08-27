Solicitan medidas urgentes para salvar la vida de Nadir Martín Perdomo

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades cubanas han negado en varias ocasiones las peticiones de licencia extrapenal o libertad condicional para el preso político Nadir Martín Perdomo, cuya vida está en riesgo debido al deterioro acelerado de su salud, según denuncias de familiares.

Su esposa, Greisy Oliva Rodríguez, ha interpuesto recursos judiciales y quejas ante tribunales y fiscalías, todas ellas rechazadas o ignoradas por los responsables de tramitarlas.

La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) solicitó el lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección para Martín Perdomo, manifestante del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, la capital de Mayabeque.

“Queremos llamar la atención sobre la situación de Nadir Martín Perdomo, porque no se trata sólo de un preso político más, sino de un hombre que está siendo llevado, lentamente, al límite de sus fuerzas por las condiciones inhumanas en las que el régimen lo mantiene. Su salud se deteriora cada día y lo que está en juegos no es únicamente su libertad, sino su vida misma”, dijo a Martí Noticias el director ejecutivo del Centro de Denuncias de la organización asentada en Miami, Juan Carlos Vargas.

Actualmente recluido en el correccional con internamiento de Quivicán, en la misma provincia, las enfermedades crónicas que Nadir padecía como el síndrome de mala absorción intestinal, gastritis crónica, hernia hiatal y asma bronquial se han agravado por las malas condiciones de la cárcel, la falta de una dieta rigurosa y de un régimen medicamentoso adecuado.

Todas estas dolencias, a las que se le añaden complicaciones hepáticas adquiridas durante su encarcelamiento, le han provocado pérdida acelerada de peso, vómitos con sangre, desnutrición severa y desmayos frecuentes.

“Cuando un Estado decide ignorar diagnósticos médicos, rechazar recursos judiciales y negar la atención básica a una persona bajo su custodia está cometiendo una grave violación de los derechos humanos”, afirmó Vargas.

“Este caso es un recordatorio de que la prisión en Cuba no solo es un instrumento de represión política, sino también una condena silenciosa a la muerte”, agregó.

Nadir, de 39 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por Desacato, Atentado y Desórdenes públicos tras participar en las históricas demostraciones del verano de 2021.

El Centro de Denuncias FDP llamó a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos democráticos de la región a exigir al Estado cubano que respete sus obligaciones internacionales, proteja la vida e integridad de los presos políticos y tome acciones inmediatas para salvaguardar la vida de Martín Perdomo, antes de que sea demasiado tarde.