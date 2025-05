"Sólo para niños"; en Cuba el pan corre la misma suerte que la leche

Getting your Trinity Audio player ready...

"Sólo para niños", ese es el criterio con el que se vende el pan en muchas localidades de la isla. Cubanos entrevistados por Martí Noticias temen que el preciado alimento corra la misma suerte que la leche, que se distribuye desde hace décadas únicamente entre los menores de 7 años.

Los apagones y el faltante de harina profundizan el desabastecimiento del pan normado en Cuba, alimento indispensable en medio de la aguda escasez de productos básicos que sufre la población en la isla.

Desde el poblado de Palma Soriano en Santiago de Cuba, donde reside Jorge García, pasan muchos días sin que se elabore el pan.

"Pasan hasta cinco y seis días y no viene el pan, las panaderías sin pan, y se está pasando una situación muy tensa aquí, la gente está muerta de hambre", aseguró.

Leydis Tabares, en la ciudad de Camagüey, apuntó que es muy irregular el suministro del pan.

"Aquí no tengo ni pan, aquí no han dado eso de priorizar a los menores y los ancianos, aquí cuando no dan, no dan para nadie", dijo la activista.

También hay crisis con la elaboración del pan en la ciudad de Guantánamo, señaló Miguel Ángel López Herrera.

"En el punto de venta de pan en el barrio Ho Chi Minh en la ciudad de Guantánamo, hace cuatro días que no se elabora el pan, y lo que ofrecen cuando te venden el pan, realmente eso no llega ni a 40 gramos", comentó el opositor.

El periodista independiente Carlos Michael Morales dijo que en el municipio de Caibarién solo se confecciona este alimento para niños.

"En Caibarién hay cinco panaderías y una sola es la que puede hacer el pan para estas personas, por lo general, lo que están haciendo es pan para niños, pocas veces hacen el pan para todas las personas, porque no tienen harina, no tienen el fluido eléctrico para poder trabajar, y entonces lo que hacen es el pan de los menores porque es menos cantidad y en una sola panadería para la ciudad completa", contó el comunicador.

Desde Santa Clara, el también comunicador Guillermo del Sol, destacó: "Hay días que hacen pan y hay días que no hacen pan, entonces tienes que estar pendiente de eso si quieres adquirir el pan. Cuando hay harina hacen pan para todo el mundo y, cuando no hay harina, es pan para niños nada más. Te quitan el pan o te lo dan y nadie te dice el porqué, y si hay harina o si no hay harina".

En ocasiones, en las panaderías han confeccionado el pan con harina en mal estado dijo Del Sol. "Aquí el pan de la cadena que se estuvo consumiendo en la panadería La Riviera, en el reparto José Martí, era con sabor a cucarachas más de un mes, de eso nadie te da una explicación".

Desde el municipio Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez concluyó que la crisis de alimentos va más allá de la falta de pan.

"Nos deben de canasta básica los meses de marzo y abril, y ya entramos en el mes de mayo... nada... aquí ya no existen las carnicerías, las bodegas, ya no venden nada, no hacen el pan porque no hay corriente, no hay agua. Esto es horrible", sentenció.