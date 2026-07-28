Reunión Trump-Netanyahu, a cinco meses de la guerra de Irán

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue recibido este martes por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, poco después de haberse reunido con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

La de hoy es la primera reunión presencial desde que ambos líderes iniciaron la guerra conjunta contra Irán, un conflicto de amplia repercusión internacional que cumple hoy el quinto mes.

El encuentro de aproximadamente 90 minutos fue a puerta cerrada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó las reuniones con Netanyahu y Zelenskyy de “positivas y productivas”.

Trump también la describió como “productiva”.

Netanyahu publicó fotos del encuentro en la Casa Blanca y describió a Trump como su "amigo".

A la reunión asistieron también el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro, y el enviado Steve Witkoff.

La guerra de Irán, iniciada el 28 de febrero por ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en las operaciones Epic Fury y Roaring Lion, buscó destruir el programa nuclear y de misiles balísticos iraní.

Los bombardeos iniciales aniquilaron al líder supremo Alí Jamenei y a otros altos cargos del régimen de Teherán, tras lo cual Irán respondió con cientos de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y países del Golfo. El cierre del Estrecho de Ormuz ha sido uno de los aspectos más notorios del conflicto al comprometer el tráfico petrolero mundial.

El conflicto se ha regionalizado fuertemente por los ataques iraníes a bases estadounidenses y aliados del Golfo, además del cierre del Estrecho de Ormuz.

Más de 20 países se han visto involucrados en esta guerra, como aliados de EEUU e Israel están Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y el gobierno reconocido de Yemen (PLC). Por el lado iraní los grupos Hezbolá, del Líbano; los hutíes de Yemen; y las Fuerzas de Movilización Popular en Irak.