Trump confía en "victoria total" sobre Irán mientras continúan conversaciones diplomáticas

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El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría alcanzar una "victoria total" sobre Irán en las próximas semanas, en medio de negociaciones en curso entre Washington y Teherán para poner fin a las tensiones en Oriente Medio.



Durante un tele mitin, en la noche del lunes, Trump aseguró que Estados Unidos está "ganando esa batalla" y expresó confianza en que el resultado será anunciado "muy pronto". Según dijo, este eventual desenlace podría producirse en un plazo de alrededor de dos semanas.

Más temprano el lunes, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, declaró a la agencia de noticias Associated Press que confiaba en que Teherán y Washington llegaran a un acuerdo "muy pronto", posiblemente para finales de mes.



Trump destacó que las conversaciones diplomáticas continúan y se encuentran en una fase avanzada, con la posibilidad de un acuerdo a corto plazo, pese al reciente intercambio de ataques entre Irán e Israel que ha puesto en riesgo un frágil alto el fuego.

El presidente estadounidense reiteró además su postura de que Irán no debe obtener armas nucleares y señaló que un eventual acuerdo reforzaría la estabilidad regional.

Mientras, el vicepresidente JD Vance declaró el lunes que, si bien Estados Unidos e Israel comparten intereses, el enfoque de Washington hacia Teherán estará guiado por lo que el presidente Trump considere mejor para EEUU.

Tras hacer un llamado el lunes a Irán e Israel a detener los ataques para avanzar el proceso de paz, Trump advirtió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que una escalada de la acción militar podría dejar a Israel aislado en el conflicto con Irán.