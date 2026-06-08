Trump pide a Israel e Irán frenar ataques tras grave escalada en Oriente Medio

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes a Israel e Irán que detengan "de inmediato" los ataques tras una nueva escalada militar que amenaza el alto el fuego alcanzado en abril, luego de un intercambio de bombardeos que reavivó las tensiones en Oriente Medio.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump insistió en que ambas partes "deben dejar de disparar inmediatamente" y aseguró que tanto Israel como Irán buscan alcanzar un alto el fuego, aunque advirtió que las negociaciones podrían verse frustradas si continúa la violencia.

La nueva escalada se produjo después de que Israel bombardeara posiciones en el Líbano, lo que fue seguido por el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí en represalia. Posteriormente, el ejército israelí respondió con ataques contra objetivos dentro de Irán, incluidos sistemas de defensa y complejos estratégicos.

Israel mantuvo su postura de responder a los ataques iraníes y llevó a cabo bombardeos contra instalaciones en territorio iraní, pese al llamado de Washington a la moderación. Autoridades israelíes justificaron sus acciones como represalia por los misiles lanzados desde Irán y señalaron que continuarían actuando frente a amenazas a su seguridad

Por su parte, Irán anunció la suspensión de sus operaciones militares tras el intercambio de ataques, aunque advirtió que retomará las acciones si Israel continúa con sus ofensivas. Teherán insistió en que su respuesta fue una reacción a los bombardeos israelíes y reiteró su disposición a volver a la mesa de negociaciones.

El intercambio de fuego del fin de semana ha sido el más grave desde la tregua acordada en abril y ha puesto en riesgo los esfuerzos diplomáticos en curso para alcanzar un acuerdo más amplio en la región.