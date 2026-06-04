Trump afirma que EEUU está cerca de un acuerdo nuclear con Irán

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El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidosestá cerca de alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

Durante una ceremonia de firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca, Trump aseguró que las conversaciones con la República Islámica avanzan favorablemente y que ambas partes se encuentran “muy cerca de firmar un acuerdo”, aunque señaló que los detalles finales podrían conocerse hacia finales de la próxima semana.

“Estamos muy cerca de firmar un acuerdo con Irán”, declaró el mandatario, quien sostuvo que las negociaciones buscan impedir que Teherán desarrolle o adquiera armas nucleares.

“El bloqueo económico a Irán ha tenido resultados muy significativos e incluso ha sido más beneficioso que las operaciones militares”, señaló.

Trump reiteró además que los bombarderos estadounidenses B-2 destruyeron instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní durante los ataques realizados el año pasado. Según dijo, el material enriquecido que permanecía en esos centros quedó inaccesible.

En una entrevista para el podcast Pod Force One del New York Post, conducido por la periodista Miranda Devine y difundido este 3 de junio de 2026, Donald Trump había adelantado la información. "Ya acordaron que no van a tener un arma nuclear. Eso fue lo más importante", dijo y aclaró que "pueden cambiar de opinión”.

El presidente también hizo referencia a la participación directa del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei en las negociaciones.