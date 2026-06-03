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Trump afirma que Irán aceptó no tener armas nucleares y abre la puerta a reunirse con el ayatolá

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Sumario

  • Trump anunció que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares tras negociaciones indirectas posteriores a la muerte de Alí Jamenei.
  • El presidente destacó la implicación directa del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y expresó respeto y apertura a un posible encuentro futuro.
  • Las declaraciones reflejan un cambio de la presión militar inicial hacia un diálogo rápido y optimista, pese a críticas de la prensa sobre un supuesto estancamiento.
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El presidente Donald Trump afirmó que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares, lo que representa un logro crucial en las negociaciones indirectas con el régimen tras el fallecimiento de Alí Jamenei en los ataques de febrero de 2026.

En una entrevista para el podcast Pod Force One del New York Post, conducido por la periodista Miranda Devine y difundido este 3 de junio de 2026, Donald Trump combinó la firmeza con un tono optimista hacia el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei. "Ya acordaron que no van a tener un arma nuclear. Eso fue lo más importante", afirmó el presidente al referirse al compromiso de Teherán. No obstante, matizó con realismo: “Ahora pueden cambiar de opinión”.

Por otra parte, Trump confirmó la participación directa de Mojtaba Jamenei en las negociaciones al asegurar que “está involucrado, absolutamente” y que existe “mucho respeto por él”. Respecto a la relación bilateral, el mandatario estadounidense añadió: “Parece que nos llevamos bastante bien”..

Al ser interrogado por Devine sobre un posible encuentro cara a cara, el presidente se mostró abierto: “Me gustaría reunirme con él. Me encantaría reunirme con todo el mundo", afirmó, añadiendo que "probablemente" coincidirán en el futuro, "dependiendo de cómo salga todo”.

Estas declaraciones marcan un giro respecto a la fase inicial de máxima presión militar. Trump indicó que las conversaciones se desarrollan a través de intermediarios debido al bajo perfil del nuevo líder; sin embargo, proyectó confianza al asegurar que el diálogo “se está desarrollando rápidamente” y que “va a ser muy bueno”.

El mandatario también arremetió contra la prensa por etiquetar las negociaciones como paralizadas, reiterando que los progresos son tangibles.

Esta intervención en Pod Force One ilustra la diplomacia habitual de Trump, caracterizada por alternar la presión militar y las sanciones económicas con una disposición al diálogo directo al detectar ventanas de oportunidad.

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    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

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