Trump sobre Irán: “Quiero que quede claro que no pueden desarrollar, comprar ni adquirir armas nucleares”

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El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está dispuesto a emprender una acción militar contundente contra Irán si las conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní no prosperan, al tiempo que aseguró que ambas partes están cerca de concretar un pacto.

En una entrevista al programa Meet the Press, de NBC News, Trump afirmó que las conversaciones avanzan favorablemente y los negociadores iraníes han aceptado no desarrollar armamento nuclear. También explicó que impedirá que Teherán pueda obtener armas nucleares por cualquiera de las vías.

“Han admitido que no tendrán armas nucleares. Habíamos incluido una cláusula que estipulaba que no desarrollarían armas nucleares. Y todos estaban muy contentos con eso, excepto yo... Y yo dije: ‘Bueno, ¿qué pasa si no desarrollan, sino que salen y compran, adquieren?’”, comentó.

“Quiero que quede claro que no pueden desarrollar, comprar ni adquirir armas nucleares”, aclaró el presidente.

El presidente indicó que considera al nuevo liderazgo iraní más dispuesto al diálogo y mencionó específicamente a Mojtaba Khamenei, a quien describió como “más racional” que su padre.

Durante la entrevista, Trump también sugirió que dispone de información sobre el paradero de Khamenei, aunque evitó confirmar detalles. “No quiero decir si sé o no dónde está. Pero hay una alta probabilidad de que sí lo sepa”, declaró.

“Herido. Está bastante gravemente herido. Así que hay cierta valentía en eso. Mucha gente, si estuviera tan gravemente herida, no estaría hablando de, ya saben, ‘¿Cómo nos va con Estados Unidos?’. Tendrían otras cosas en mente. Así que hay cierta valentía en eso. Pero está muy gravemente herido”, indicó.