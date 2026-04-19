Milei inicia visita oficial a Israel en medio de tensiones en Medio Oriente

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El presidente de Argentina, Javier Milei, inició este domingo una visita oficial a Israel que se extenderá hasta el martes, la tercera que realiza a ese país desde el inicio de su mandato.

Su agenda comenzó en el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo, religión a la que el mandatario ha manifestado públicamente su cercanía y su proceso de conversión.

Milei fue recibido por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Estaba previsto que se reuniera también con el presidente, Isaac Herzog, además de participar en actividades oficiales de alto perfil.

"¡Javier querido, esto es amistad de verdad entre nuestros pueblos!", escribió Netanyahu en sus redes sociales junto a una foto del encuentro

El viaje se produce en un contexto regional marcado por fuertes tensiones y un frágil alto el fuego en Medio Oriente.

En paralelo, el vicecanciller argentino Pablo Quirno sostendrá un encuentro con su homólogo israelí, Gideon Saar, para abordar asuntos bilaterales y la situación internacional.

Milei ha reiterado en varias ocasiones su firme respaldo a Israel, al que define como una "causa justa", postura que volvió a subrayar recientemente en una entrevista con el Canal 14 de ese país, consolidando una de las líneas más visibles de su política exterior.