Argentina declara al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

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El Gobierno de Argentina oficializó este jueves la designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.

La medida, anunciada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei, busca fortalecer los mecanismos de seguridad nacional y profundizar la cooperación internacional contra el crimen organizado.

La decisión implica la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Entre las consecuencias inmediatas se encuentran el congelamiento de activos y bienes en territorio argentino, restricciones de movimiento para personas vinculadas al grupo y un mayor intercambio de inteligencia con agencias como la DEA y el FBI.

La medida tomada por el gobierno de Milei sigue los pasos de la administración de Donald Trump, que en febrero de 2025 designó al CJNG, junto a otros cinco cárteles mexicanos, como Organización Terrorista Extranjera.

Con esta acción, Argentina refuerza su alineación con Washington en materia de seguridad hemisférica y adopta un enfoque más duro frente a las amenazas narcoterroristas.

Informes de inteligencia previos habían alertado sobre la presencia del CJNG en zonas estratégicas del norte de Argentina, particularmente en la llamada “frontera caliente de la droga”, lo que generó preocupación por su posible expansión hacia el Cono Sur.



La designación argentina se enmarca en una tendencia internacional cada vez más extendida: tratar a las organizaciones criminales no solo como grupos delictivos comunes, sino como amenazas directas a la seguridad y la estabilidad regional.