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América Latina

Argentina declara al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

El presidente Javier Milei durante su discurso en la Universidad Yeshiva, Nueva York, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo
El presidente Javier Milei durante su discurso en la Universidad Yeshiva, Nueva York, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo

Sumario

  • Argentina declaró oficialmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.
  • La medida implica congelamiento de activos, restricciones de movimiento para personas vinculadas y mayor intercambio de inteligencia con la DEA y el FBI.
  • La decisión sigue la línea de EEUU, refuerza la cooperación en seguridad hemisférica y responde a informes sobre la presencia del CJNG en la “frontera caliente de la droga” del norte argentino.
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El Gobierno de Argentina oficializó este jueves la designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.

La medida, anunciada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei, busca fortalecer los mecanismos de seguridad nacional y profundizar la cooperación internacional contra el crimen organizado.

La decisión implica la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Entre las consecuencias inmediatas se encuentran el congelamiento de activos y bienes en territorio argentino, restricciones de movimiento para personas vinculadas al grupo y un mayor intercambio de inteligencia con agencias como la DEA y el FBI.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.

La medida tomada por el gobierno de Milei sigue los pasos de la administración de Donald Trump, que en febrero de 2025 designó al CJNG, junto a otros cinco cárteles mexicanos, como Organización Terrorista Extranjera.

Con esta acción, Argentina refuerza su alineación con Washington en materia de seguridad hemisférica y adopta un enfoque más duro frente a las amenazas narcoterroristas.

Informes de inteligencia previos habían alertado sobre la presencia del CJNG en zonas estratégicas del norte de Argentina, particularmente en la llamada “frontera caliente de la droga”, lo que generó preocupación por su posible expansión hacia el Cono Sur.

La designación argentina se enmarca en una tendencia internacional cada vez más extendida: tratar a las organizaciones criminales no solo como grupos delictivos comunes, sino como amenazas directas a la seguridad y la estabilidad regional.

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    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

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