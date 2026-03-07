Trump lanza coalición militar contra el narco: "Escudo de las Américas" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

En un giro estratégico que redefine el tablero geopolítico regional, el presidente Donald Trump presentó oficialmente este sábado la iniciativa "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas).

El proyecto no solo busca consolidar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, sino también establecer un bloque de contención frente al crimen organizado y la creciente influencia de potencias extranjeras en la región.

Desde el Trump National Doral, el mandatario proclamó el nacimiento de una versión modernizada de la Doctrina Monroe, centrada en una defensa hemisférica infranqueable.

“En este día histórico, nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar destinada a erradicar los cárteles criminales que azotan nuestra región”, declaró Trump ante una audiencia de líderes regionales. "Llamamos a esta alianza la Coalición Anticárteles de las Américas”, agregó.

Con un discurso marcado por el poderío de Washington, el presidente fue tajante: “Somos la potencia militar más grande del mundo”.

La cumbre demostró un sólido respaldo político al contar con la presencia de mandatarios clave como Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador), quienes han alineado sus agendas de seguridad con la Casa Blanca.

“El presidente ha hecho de esta región una prioridad en su Administración. Hay muchos presidentes que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho y se lo agradecemos. Estamos muy agradecidos con los doce países que hoy están aquí”, dijo el Secretario de Estado Marco Rubio.

El objetivo del bloque es implementar una cooperación táctica agresiva y el intercambio masivo de recursos de inteligencia para el combate directo al narcotráfico.

Trump trazó un paralelismo con conflictos internacionales previos para subrayar la magnitud de la iniciativa:

"Así como formamos una coalición para erradicar al ISIS en el Medio Oriente, ahora debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa", enfatizó.

Según el mandatario, esta nueva organización promoverá un frente común basado en la seguridad, la prosperidad y el Estado de derecho.

El encuentro culminó con la firma de la "Carta de Doral", un documento estratégico que sella un compromiso de cooperación económica de libre mercado y defiende la soberanía regional frente a interferencias externas.

Este pacto formaliza el nacimiento del "Escudo de las Américas", posicionándose como el nuevo marco de referencia para las relaciones diplomáticas y militares en todo el continente.