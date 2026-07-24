Destituyen a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional

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La Asamblea de los Estados Partes (ASP) de la Corte Penal Internacional (CPI) votó este viernes a favor de destituir a Karim Khan de su cargo como fiscal jefe, tras la decisión de un órgano de la Corte de que este incurrió en una falta grave al mantener una relación sexual inapropiada con una asistente junior.

Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters y AP, aproximadamente 82 de los 125 Estados miembros votaron a favor de su destitución.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada mediante el Estatuto de Roma para investigar y juzgar delitos graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez en la historia de la CPI que se remueve a un fiscal jefe en ejercicio.



Khan ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada y ha sostenido que se trata de un ataque político relacionado con investigaciones de la CPI, incluidas órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamás, y contra Putin.

Siendo fiscal de la Corte Penal Internacional Khan, pidió órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su Ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, líder de las Brigadas Al Qassem e Ismail Haniyeh, líder político de Hamás.

El 13 de julio de 2026 Estados Unidos anunció oficialmente una campaña integral para desmantelar lo que califica como una “amenaza intolerable” a la soberanía estadounidense.

Washington señala que la CPI ha abierto investigaciones relacionadas con militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos y critica que estos casos no hayan sido archivados. Además señala que la corte intenta asumir un papel de árbitro global sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas.

Este mismo viernes Venezuela notificó a las Naciones Unidas su decisión "firme e irrevocable" de retirarse de la CPI.

El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, dijo que "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".

En 2020, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que había una base razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017 y se dio paso a una investigación formal, lo que el gobierno de Venezuela ha rechazado.