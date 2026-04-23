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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por tres semanas, tras una reunión celebrada en la Casa Blanca con altos representantes de ambos países.

En una publicación en la red Truth Social, Trump aseguró que el diálogo avanzó de manera positiva. “¡La reunión fue muy bien! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá”, escribió.

En la reunión participaron también el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, así como los embajadores estadounidenses en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente.

“El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por TRES SEMANAS”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense también expresó su intención de recibir próximamente en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, en lo que describió como un esfuerzo por consolidar los avances diplomáticos.

La tregua se produce en medio de tensiones persistentes en la frontera entre ambos países, donde el grupo militante Hezbolá mantiene presencia activa y ha sido señalado por Estados Unidos como una amenaza para la estabilidad regional.