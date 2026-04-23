Trump: Ormuz está "cerrado herméticamente" hasta que Irán llegue a un acuerdo

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país mantiene el “control total” del Estrecho de Ormuz en medio de las crecientes tensiones con Irán.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que la vía marítima está “sellada herméticamente” y advirtió que “ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos”. Según dijo, la medida se mantendrá “hasta que Irán logre llegar a un acuerdo”.

Este jueves, el Comando Central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses han desviado al menos 33 embarcaciones desde el inicio del bloqueo. La tensión aumentó esta semana cuando fuerzas iraníes atacaron tres buques en el estrecho.

En sus declaraciones Trump también hizo referencia a las divisiones internas en Irán y señaló que existe una pugna entre sectores “intransigentes” y “moderados” para definir un liderazgo claro.

"A Irán le está costando muchísimo averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! ¡La lucha interna entre los «línea dura» —que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla— y los «moderados» —que no tienen nada de moderados (¡pero están ganando respeto!)— es una LOCURA!", comentó.