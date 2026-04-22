Trump afirma que Irán se está colapsando financieramente mientras persisten los ataques en el Estrecho de Ormuz

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El presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que Irán “no quiere que el Estrecho de Ormuz esté cerrado” y que busca reabrirlo debido a pérdidas estimadas en “500 millones de dólares al día”.

Según su publicación en Truth Social, las declaraciones iraníes sobre mantener el cierre responden a un intento de “salvar la cara”, ya que el bloqueo implementado por Estados Unidos es total.

Trump mencionó que, hace cuatro días, le informaron que “Irán quiere abrir el Estrecho inmediatamente”, pero advirtió que cualquier reapertura sin condiciones estrictas haría imposible un acuerdo “a menos que destruyamos el resto de su País, incluyendo a sus líderes”.

En el segundo mensaje, publicado horas después, Trump afirmó:“¡Irán se está colapsando financieramente!”Señaló que los iraníes “se están muriendo de hambre por efectivo”, que pierden 500 millones de dólares al día y que “los militares y la policía se quejan de que no les están pagando”, concluyendo con “¡SOS!!!”.

Estas publicaciones se enmarcan en las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras el colapso de las conversaciones de paz en Islamabad el 12 de abril de 2026. Desde entonces, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval que impide el tránsito de buques hacia y desde los puertos iraníes. Irán respondió inicialmente declarando cerrado el Estrecho de Ormuz y llevó a cabo ataques contra buques mercantes en la zona.

El presidente Donald Trump extendió este martes indefinidamente el alto el fuego con Irán, pocas horas antes de su expiración, para permitir que Teherán presente una propuesta unificada en las posibles negociaciones.

A pesar de esta extensión, este miércoles se reportaron ataques contra tres buques en el Estrecho de Ormuz, atribuidos a la Guardia Revolucionaria Islámica. La Oficina de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) ha documentado múltiples incidentes con disparos y abordajes, lo que ha reducido significativamente el tráfico marítimo en la zona.



Mientras tanto, planificadores militares de más de 30 países, liderados por Reino Unido y Francia, iniciaron este miércoles en Londres conversaciones de dos días para avanzar en los planes de reapertura del Estrecho de Ormuz y proteger la libertad de navegación una vez alcanzado un alto el fuego duradero.



El Estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas, por la que pasa aproximadamente el 20 % de los suministros globales. Los ataques y el bloqueo han generado fluctuaciones en los precios de la energía y preocupación internacional por la seguridad del transporte marítimo.

Trump ha sostenido que el bloqueo está teniendo efecto y que Irán se encuentra en una posición de debilidad económica. Sus mensajes en Truth Social reflejan la postura de su administración de mantener las restricciones hasta lograr un acuerdo que aborde, entre otros temas, el programa nuclear iraní.