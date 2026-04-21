Trump extiende alto el fuego con Irán; bloqueo a puertos se mantiene

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió este martes el alto el fuego con la República Islámica aunque dijo que se mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes.

"El Gobierno de Irán se encuentra gravemente fracturado —algo que no resulta inesperado— y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta el momento en que sus líderes y representantes logren presentar una propuesta unificada", dijo Trump.

"He instruido a nuestras fuerzas militares para que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y operativas", agregó.

El presidente indicó que la prórroga del alto el fuego será "hasta que dicha propuesta sea presentada y las conversaciones hayan concluido, de un modo u otro".

Poco antes el Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones a 14 personas, empresas y aviones con sede en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos por ayudar a adquirir o transportar armas en nombre del régimen iraní.

En un comunicado , el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el régimen iraní debe "rendir cuentas por la extorsión a los mercados energéticos mundiales y por atacar indiscriminadamente a civiles con misiles y drones".