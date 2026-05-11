Trump califica de “totalmente inaceptable” propuesta de Irán

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El presidente Donald Trump calificó de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países desde hace diez semanas.

La Casa Blanca difundió este domingo el mensaje del mandatario, publicado originalmente en su cuenta de Social Truth: “Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘Representantes’ de Irán. No me gusta — ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”.

El rechazo de Trump se produjo apenas horas después de que la agencia oficial iraní IRNA informara que Teherán había entregado, mediante mediadores paquistaníes, su contrapropuesta al plan estadounidense.

Según fuentes diplomáticas, la oferta iraní incluía el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, el cese de hostilidades en todos los frentes —incluido Líbano— y exigencias relacionadas con el levantamiento de sanciones.

La propuesta original de Washington, un memorando de una sola página con 14 puntos, contemplaba la suspensión del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, el levantamiento progresivo de sanciones y la garantía de libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo.

Trump no detalló los puntos concretos que le resultaron inaceptables, aunque en mensajes previos había acusado a Irán de “jugar durante 47 años” con Estados Unidos y el resto del mundo. “Ya no se reirán más”, advirtió.

El anuncio coincide con un frágil alto el fuego que muestra signos de fractura, con reportes de ataques con drones en la región y advertencias del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al programa 60 Minutos, de la cadena stadounidense CBS, de que la guerra “no ha terminado”.

Tras el mensaje de Trump, los precios del petróleo registraron un alza, reflejando la preocupación de los mercados por una posible prolongación del conflicto, que dura ya más de dos meses.

La posición del presidente Trump ha sido clara: sin una respuesta satisfactoria de Irán, no habrá acuerdo.