Trump advierte que Irán 'ya no se reirá' de EEUU ni del resto del mundo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en Truth Social que el régimen iraní “ya no se reirá" de EEUU ni el resto del mundo, en medio de las tensiones por el programa nuclear de Teherán.

Durante 47 años, indicó, los iraníes nos han estado atropellando, obstaculizando, matando a nuestra gente con bombas colocadas en las carreteras, reprimiendo las protestas y, más recientemente, asesinando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, escribió.

El mandatario añadió que las autoridades iraníes “se reían de un país que ahora vuelve a ser grande” y concluyó: “¡Ya no se reirán más!”.

En una entrevista televisiva difundida hoy, Trump afirmó que Estados Unidos vigila de cerca el uranio enriquecido iraní, bajo los escombros tras los bombardeos.

“Vamos a obtener este uranio enriquecido tarde o temprano. Lo estamos vigilando”, declaró.

El presidente sostuvo además que la Fuerza Espacial de Estados Unidos monitorea permanentemente la zona donde se encuentran esas partículas. Según explicó, cualquier persona que se acerque al lugar sería detectada de inmediato por las autoridades estadounidenses.

Asimismo, reiteró que Estados Unidos pretende retirar ese uranio de Irán, una exigencia que Washington ha defendido en varias ocasiones desde el inicio de la escalada militar con Teherán.