EEUU mantiene bloqueo naval a puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este sábado que el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes continúa “plenamente vigente”.

Desde el 13 de abril, las fuerzas estadounidenses han redirigido 58 buques comerciales y han inhabilitado 4 para impedir su entrada o salida de puertos iraníes.

El mensaje incluye imágenes y videos de las operaciones en curso en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz.

El viernes EEUU atacó e inhabilitó dos petroleros iraníes sin carga: el M/T Sea Star III y el M/T Sevda.

Los buques intentaban entrar a un puerto iraní en el Golfo de Omán violando el bloqueo. Un avión F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bushd isparó municiones de precisión contra sus chimeneas, dejando los tanqueros inmovilizados pero sin hundirlos ni causar derrames importantes de petróleo, ya que estaban vacíos. CENTCOM publicó el video de los impactos. Con estos dos ataques, el total de buques iraníes inhabilitados sube a 4.

Horas antes del ataque a los tanqueros, Irán lanzó misiles y drones contra buques y posiciones estadounidenses. EE.UU. neutralizó las amenazas y respondió golpeando objetivos iraníes.

Paralelamente, la Operación Project Freedom continúa escoltando buques comerciales a través del estrecho, aunque se registran enfrentamientos directos ocasionales.

El bloqueo ha reducido drásticamente las exportaciones de crudo iraní. Teherán ha recortado su producción por falta de almacenamiento y busca rutas alternativas a través de aguas paquistaníes, con éxito parcial.

El presidente Donald Trump mantiene que el alto el fuego está vigente y que un acuerdo definitivo podría llegar pronto. La propuesta estadounidense exige la reapertura completa del Estrecho de Ormuz a cambio de levantar el bloqueo. Irán estudia la oferta, pero exige el fin de sanciones y otras concesiones.