Washington anuncia nuevas sanciones contra redes vinculadas a drones y misiles iraníes

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Este viernes el Departamento del Tesoro anunció una nueva ronda de sanciones dirigidas contra personas y empresas acusadas de colaborar con los programas iraníes de drones y misiles, incluida la adquisición de materiales para los drones Shahed.

Según el Tesoro, las medidas afectan a 10 individuos y entidades radicadas en Oriente Medio, Asia y Europa del Este, señaladas por facilitar operaciones de adquisición militar vinculadas a Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington mantendrá la presión económica sobre Teherán.

“Mientras los líderes supervivientes de la Guardia Revolucionaria Islámica están atrapados como ratas en un barco que se hunde, el Departamento del Tesoro mantiene una implacable campaña de Furia Económica”, señaló Bessent en un comunicado.

“Bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump, seguiremos actuando para proteger a Estados Unidos y persiguiendo a individuos y empresas extranjeras que suministran armas al ejército iraní para su uso contra las fuerzas estadounidenses”, añadió.

Entre las empresas sancionadas aparecen compañías con sede en China, Hong Kong, Dubái y Bielorrusia. Además, afecta a redes vinculadas al programa de drones Shahed-136 de Irán y operaciones relacionadas con la Organización de la Yihad de Autosuficiencia de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Más tarde el viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington “pronto sabrá” si Irán está retrasando deliberadamente su respuesta a una propuesta presentada por Estados Unidos, en medio de las persistentes tensiones tras los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz.

“Lo sabremos pronto”, respondió Trump a periodistas en las afueras de la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero presidencial cuando le preguntaron si creía que Teherán estaba dilatando intencionalmente las negociaciones.