Trump: La República Islámica no puede ni tendrá armas nucleares

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El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Irán “quiere llegar a un acuerdo” con Washington, aunque insistió en que la República Islámica “no puede tener un arma nuclear” y advirtió que Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas más severas si fracasan las negociaciones.

Durante declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump respondió a preguntas sobre el estado de los contactos con Teherán. “Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, y veremos si lo conseguimos. Si lo logramos, no podrán tener armas nucleares. Es así de sencillo”, declaró.

Trump aseguró además que los líderes iraníes entienden la presión que enfrenta el país. “Están derrotados militarmente. Quizás ellos mismos no lo sepan, pero yo creo que sí, porque trato con ellos”, dijo.

“Tenían una armada de 159 barcos, y ahora todos están destrozados y hundidos. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones, y ahora no tienen ninguno. No tienen defensas aéreas. No les queda ningún radar”, afirmó.

“Sus misiles están prácticamente destruidos. Conservan algunos, quizás entre un 18 y un 19 por ciento, pero es muy poco comparado con lo que tenían”, sostuvo.

El presidente reiteró que impedir que Irán obtenga armamento nuclear sigue siendo una línea roja para Washington.

“Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá”, afirmó. “Tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un gran paso más allá”.