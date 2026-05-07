Alto el fuego con Irán se mantiene, dice Trump tras nuevo incidente en el Estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves a ABC News que el alto el fuego con Irán se mantenía vigente a pesar de los nuevos ataques.

Las autoridades del Departamento de Guerra dijeron en un comunicado que las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques en "legítima defensa", mientras destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán, el 7 de mayo.

El alto mando militar conjunto de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego.

Pero el Mando Central de los EEUU (CENTCOM) explica en la nota informativa que las fuerzas iraníes "lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones menores mientras los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban por este paso marítimo internacional".

Sin embargo, aclaran que ningún activo estadounidense resultó impactado.

El Comando asegura que "neutralizó las amenazas entrantes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de agredir a las fuerzas estadounidenses, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento".

El CENTCOM no busca una escalada, pero permanece posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses, advirtieron.