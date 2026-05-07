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Alto el fuego con Irán se mantiene, dice Trump tras nuevo incidente en el Estrecho de Ormuz

CENTCOM tiene embarcaciones protegiendo el estrecho.
CENTCOM tiene embarcaciones protegiendo el estrecho.

En medio de crecientes tensiones en el Golfo de Omán, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el alto el fuego con Irán sigue vigente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves a ABC News que el alto el fuego con Irán se mantenía vigente a pesar de los nuevos ataques.

Las autoridades del Departamento de Guerra dijeron en un comunicado que las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques en "legítima defensa", mientras destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán, el 7 de mayo.

El alto mando militar conjunto de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego.

Pero el Mando Central de los EEUU (CENTCOM) explica en la nota informativa que las fuerzas iraníes "lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones menores mientras los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban por este paso marítimo internacional".

Sin embargo, aclaran que ningún activo estadounidense resultó impactado.

El Comando asegura que "neutralizó las amenazas entrantes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de agredir a las fuerzas estadounidenses, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento".

El CENTCOM no busca una escalada, pero permanece posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses, advirtieron.

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