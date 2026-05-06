Trump sugiere que la guerra podría concluir si Irán acepta el acuerdo propuesto

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El presidente Donald Trump sugirió este miércoles que la guerra con Irán podría terminar si Teherán acepta el acuerdo que está sobre la mesa.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó un mensaje optimista, aunque sin abandonar la cautela:“Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado —que es, quizás, una gran suposición—, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el Estrecho de Ormuz quede ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán. Si no aceptan, los bombardeos comenzarán, y serán, lamentablemente, a un nivel y con una intensidad mucho mayores que antes”.

Trump ordenó este miércoles una pausa temporal en la Operación Proyecto Libertad (Project Freedom), la misión naval que mantenía bloqueado el estrecho, una medida que se interpreta como un gesto para facilitar las negociaciones finales.

Según fuentes diplomáticas, las conversaciones han avanzado de forma significativa hacia un posible pacto que incluiría el cese del enriquecimiento nuclear iraní a niveles altos, inspecciones estrictas y la reapertura segura del paso marítimo a cambio de un alivio selectivo de sanciones.

Hoy, los mercados financieros han reaccionado positivamente a la posibilidad de un acuerdo de paz: los precios del petróleo cayeron con fuerza y las principales bolsas internacionales registraron alzas, reflejando el alivio de inversores ante una eventual estabilización en el Golfo Pérsico.

Tras la Operación Epic Fury (Furia Épica), lanzada en febrero junto a Israel y que debilitó gravemente las capacidades militares y nucleares de Irán, y el alto el fuego alcanzado en abril, Teherán bloqueó parcialmente el Estrecho de Ormuz, lo que provocó la respuesta estadounidense.

Trump aplica ahora su doctrina de “paz a través de la fuerza”, manteniendo abierta la vía diplomática pero advirtiendo de una escalada mayor si no se alcanza el acuerdo.

Un pacto exitoso podría estabilizar el flujo mundial de petróleo y abrir una nueva etapa de relativa calma en la región; de lo contrario, los bombardeos se reanudarían con mayor intensidad.