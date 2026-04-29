Trump urge a Irán a firmar un acuerdo "antinuclear" tras posible extensión de bloqueo naval

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El presidente de EEUU, Donald Trump, urgió este miércoles a Irán "reaccionar pronto" y firmar un acuerdo que incluya el desmantelamiento de su programa nuclear, tras reportes de prensa que afirman que Estados Unidos extenderá su bloqueo a los puertos iraníes.

Trump publicó en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece sosteniendo un arma, con un paisaje iraní y explosiones de fondo, acompañada de la frase “Se acabó el Sr. Amable” (en inglés: “No more Mr. Nice Guy”).

En el mensaje, el presidente escribió: “Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo antinuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”.

El presidente Trump habría ordenado a sus asesores preparar un bloqueo naval estadounidense ampliado en el Estrecho de Ormuz, según informó el martes The Wall Street Journal. La medida tiene como objetivo principal reducir los ingresos del gobierno iraní al restringir el transporte de petróleo y otros bienes a través de sus puertos.

Funcionarios estadounidenses citados por el diario indicaron que Trump tomó la decisión en reuniones recientes, incluida una celebrada el lunes en la Sala de Situación de la Casa Blanca.

Según las mismas fuentes, el presidente consideró que mantener y extender el bloqueo implica un riesgo menor en comparación con reanudar bombardeos o retirar completamente a Estados Unidos del conflicto.



El bloqueo busca impedir el paso de buques hacia o desde puertos iraníes, cortando una fuente importante de ingresos para Teherán. El Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en un punto central de la tensión.

Esta decisión se produce después del colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas el 8 de abril en Islamabad. Irán había propuesto reabrir el estrecho a cambio de que Washington levantara el bloqueo y pospusiera las discusiones sobre el programa nuclear, oferta que la administración Trump rechazó por considerarla insuficiente.

EEUU anuncia más sanciones contra Irán

Mientras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 35 personas y entidades vinculadas a Irán, acusadas de integrar una red financiera utilizada para evadir restricciones internacionales y apoyar el patrocinio del terrorismo.

Según Washington, los sancionados forman parte de un sistema de "banca en la sombra" que ha facilitado el movimiento de decenas de miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal.

Las autoridades indicaron que esta estructura permite a Teherán acceder a recursos económicos pese a las sanciones vigentes y financiar actividades consideradas desestabilizadoras en la región.

El gobierno estadounidense también advirtió a empresas e instituciones financieras sobre los riesgos de hacer negocios con estas redes, que podrían enfrentar sanciones secundarias.

La medida forma parte de la estrategia de presión económica de Estados Unidos para limitar la influencia de Irán y frenar el financiamiento de actividades vinculadas al terrorismo internacional.