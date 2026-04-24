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EEUU envía a Kushner y Witkoff a Pakistán para nueva ronda de negociaciones con Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.

Sumario

  • La Casa Blanca confirmó que Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff viajarán a Pakistán para conversaciones directas con representantes de Irán, mediadas por el gobierno pakistaní.
  • El encuentro fue solicitado por Irán tras un llamado del presidente Trump y busca avanzar hacia un acuerdo tras la Operación Furia Épica, campaña militar conjunta EEUU-Israel contra las capacidades ofensivas iraníes.
  • Esta segunda ronda de negociaciones, con un equipo reducido, apunta a canales más informales; la administración Trump exige el desmantelamiento nuclear iraní y el fin del apoyo a grupos armados.
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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y el enviado especial Steve Witkoff viajarán este sábado a Pakistán para mantener conversaciones directas con representantes de Irán.

“Sí, puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán mañana por la mañana a Pakistán para participar en conversaciones directas, intermediadas por los pakistaníes, que han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso”, declaró Leavitt durante una rueda de prensa.

Añadió que los iraníes solicitaron el encuentro tras un llamado del presidente Trump y que la delegación estadounidense irá “a escuchar lo que tienen que decir”. La funcionaria expresó optimismo: “Esperamos que sea una conversación productiva y que avance hacia un acuerdo”.

Estas conversaciones forman parte del esfuerzo diplomático posterior a la Operación Furia Épica, la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que comenzó el 28 de febrero de 2026.

El objetivo principal fue desmantelar las capacidades ofensivas de Irán, incluyendo sus misiles balísticos, drones, marina y base industrial de defensa.

La operación concluyó con un alto el fuego frágil y la reapertura del Estrecho de Ormuz, vital para el suministro global de petróleo.

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en Islamabad a principios de abril, con una delegación estadounidense más amplia que incluía al vicepresidente JD Vance, junto a Witkoff y Kushner.

Pakistán se prepara para una nueva ronda de negociaciones.
Pakistán se prepara para una nueva ronda de negociaciones.

En esta segunda ronda, el equipo se reduce a Kushner y Witkoff, lo que indica un enfoque en canales más informales y de confianza que ambos han desarrollado en la región.

Pakistán ha actuado como mediador y ha facilitado el diálogo, proponiendo pausas humanitarias.

La administración Trump ha insistido en que cualquier pacto debe contemplar el desmantelamiento completo de las capacidades nucleares iraníes y el fin del respaldo a grupos armados regionales.

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