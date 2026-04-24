EEUU envía a Kushner y Witkoff a Pakistán para nueva ronda de negociaciones con Irán

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y el enviado especial Steve Witkoff viajarán este sábado a Pakistán para mantener conversaciones directas con representantes de Irán.



“Sí, puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán mañana por la mañana a Pakistán para participar en conversaciones directas, intermediadas por los pakistaníes, que han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso”, declaró Leavitt durante una rueda de prensa.

Añadió que los iraníes solicitaron el encuentro tras un llamado del presidente Trump y que la delegación estadounidense irá “a escuchar lo que tienen que decir”. La funcionaria expresó optimismo: “Esperamos que sea una conversación productiva y que avance hacia un acuerdo”.

Estas conversaciones forman parte del esfuerzo diplomático posterior a la Operación Furia Épica, la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que comenzó el 28 de febrero de 2026.

El objetivo principal fue desmantelar las capacidades ofensivas de Irán, incluyendo sus misiles balísticos, drones, marina y base industrial de defensa.

La operación concluyó con un alto el fuego frágil y la reapertura del Estrecho de Ormuz, vital para el suministro global de petróleo.

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en Islamabad a principios de abril, con una delegación estadounidense más amplia que incluía al vicepresidente JD Vance, junto a Witkoff y Kushner.

En esta segunda ronda, el equipo se reduce a Kushner y Witkoff, lo que indica un enfoque en canales más informales y de confianza que ambos han desarrollado en la región.

Pakistán ha actuado como mediador y ha facilitado el diálogo, proponiendo pausas humanitarias.

La administración Trump ha insistido en que cualquier pacto debe contemplar el desmantelamiento completo de las capacidades nucleares iraníes y el fin del respaldo a grupos armados regionales.