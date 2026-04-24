Trump y Putin podrían reunirse nuevamente en la Cumbre del G20 en Miami

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La posibilidad de otro encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin fue expresada por ambas naciones en las últimas horas y ocurriría en el contexto del G 20, el principal foro de cooperación económica internacional.

El presidente de Estados Unidos declaró el jueves a periodistas desde la Oficina Oval en la Casa Blanca que sería "útil" que Putin asistiera a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami este año.

Aunque Trump mostró dudas de que el presidente ruso acuda a la reunión de los líderes de las 19 economías más grandes del mundo más la Unión Europea, representando alrededor del 80% del PIB global, el 75% del comercio internacional y más del 60% de la población mundial.

Pero este viernes Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dejó abierta una ventana a que el encuentro entre ambos mandatarios pudiera ocurrrir. "El presidente Putin podría ir a Miami en calidad de miembro del G20; o podría no ir; o podría asistir otro representante ruso".

En cualquier caso, Rusia estaría debidamente representada en la cumbre, aseguró Peskov, añadiendo que Moscú considera al G20 de suma importancia, dadas las crisis que están surgiendo en todo el mundo.

Trump y Putin se han reunido en persona en siete ocasiones hasta la fecha: seis durante el primer mandato del presidente estadounidense (2017-2021), incluyendo encuentros en cumbres del G20 en Hamburgo, Da Nang, Buenos Aires y Osaka, además de la emblemática cumbre bilateral de Helsinki en 2018; y una séptima vez en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, durante el actual mandato de Trump.

Este historial de encuentros bilaterales cobra especial relevancia de cara a la próxima Cumbre del G20 que se celebrará en Miami, donde se anticipa un posible octavo cara a cara entre ambos líderes en medio de las tensiones globales por la guerra en Ucrania y otros temas de agenda internacional.