Irán entra en “colapso” y solicita a Trump que abra el Estrecho de Ormuz

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El presidente Donald Trump publicó este martes en Truth Social un mensaje en el que asegura que Irán ha informado directamente a Estados Unidos que se encuentra en un "estado de colapso".

Según el mandatario, el régimen iraní le ha pedido que “abra el Estrecho de Ormuz lo antes posible” mientras intenta resolver su “situación de liderazgo”, un proceso en el que Trump se mostró confiado en que podrán avanzar.

“Irán acaba de informarnos que se encuentran en un "Estado de Colapso". Quieren que abramos el Estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡que creo que podrán hacer!). Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump.

La publicación se produce mientras está en vigor una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, anunciada días atrás por el propio presidente estadounidense para dar tiempo a las negociaciones.

Estados Unidos continúa un bloqueo naval al Estrecho de Ormuz y a los puertos iraníes, impuesto tras el colapso de las conversaciones de paz. La medida ha detenido decenas de buques y ha generado una fuerte presión económica sobre Teherán, al impedir el tránsito de cerca del 20 % del petróleo mundial que normalmente circula por esta ruta estratégica.

Irán, por su parte, ha respondido manteniendo restricciones en el estrecho y proponiendo recientemente reabrirlo a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo y se ponga fin formal a la guerra, dejando las conversaciones sobre su programa nuclear para una etapa posterior.



El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Cualquier decisión sobre su apertura tendría un impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales, los precios del petróleo y la economía global.