Trump suspende temporalmente el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes por la noche que "el Proyecto Libertad (el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz) quedará suspendido temporalmente".

"A petición de Pakistán y de otros países; en virtud del tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán; y, adicionalmente, dado que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que —si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto— el Proyecto Libertad, será suspendido por un breve periodo de tiempo", escribió en Trutht Social.

El presidente aclaró que la medida tiene como objetivo "determinar si es posible ultimar y firmar dicho acuerdo".

El “Proyecto Libertad”, anunciado por Trump el pasado domingo, incluía una “zona de seguridad reforzada” y el despliegue de destructores de la Armada estadounidense en el Golfo Pérsico tras las amenazas de Irán de atacar fuerzas extranjeras que operen en la zona.

Este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que EEUU llevará el tema de los ataques de Irán contra el transporte marítimo comercial ante Naciones Unidas.

“Si vivimos en un mundo donde las rutas marítimas mundiales pueden ser controladas por países, eso tendrá un impacto directo en los estadounidenses a corto y largo plazo. Somos los únicos que podemos hacer algo al respecto”, comentó.