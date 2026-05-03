Trump pone en duda propuesta de Irán y afirma que el régimen no ha pagado un precio suficiente

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que revisará próximamente un plan de paz enviado por Irán, aunque expresó escepticismo sobre su posible aceptación, al considerar que Teherán no ha asumido un costo suficiente por sus acciones en las últimas décadas.



"Pronto estaré revisando el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho a la Humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", escribió Trump en una publicación en su red social Truth Social que fue compartida en X por la Casa Blanca.

En el mensaje, el presidente de EEUU no ofreció detalles sobre el contenido específico de la propuesta iraní ni sobre los próximos pasos del proceso de revisión, y se limitó a reiterar su postura crítica hacia el régimen de Teherán.



La publicación se produce en medio de contactos indirectos relacionados con una posible salida negociada al actual conflicto con Irán, mientras Trump mantiene una línea dura, al insistir en que cualquier acuerdo debe reflejar un castigo proporcional por lo que considera décadas de acciones perjudiciales del régimen islámico.

Según dijo el sábado un alto funcionario iraní, la propuesta consistiría en reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo estadounidense, dejando para más adelante las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, reportó la agencia de noticias Reuters.

Trump ya había dicho el viernes que no estaba satisfecho con la propuesta iraní.



"Estoy insatisfecho", dijo, al señalar que los funcionarios iraníes "quieren llegar a un acuerdo", pero no han logrado satisfacer las condiciones planteadas por Washington. Añadió que no está seguro de si las negociaciones desembocarán en un pacto.

Estados Unidos "va a hacer esto bien. No vamos a retirarnos antes de tiempo para luego tener otro problema dentro de tres años", concluyó.