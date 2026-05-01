Trump: La República Islámica mató a 42.000 personas inocentes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la República Islámica de Irán deberá renunciar a cualquier aspiración de desarrollar armas nucleares o enfrentará consecuencias más severas, en declaraciones ofrecidas durante una entrevista con Fox News y posteriormente ante periodistas en la Casa Blanca.

Trump afirmó que Teherán tiene dos opciones: abandonar su programa nuclear con fines militares o enfrentar mayores presiones. “O bien aceptan no tener armas nucleares o estarán en serios problemas, incluso mayores de los que tienen ahora”, señaló.

En sus declaraciones en la Casa Blanca, Trump acusó a las autoridades iraníes de una represión violenta contra manifestantes. “Mataron a 42.000 personas inocentes que no portaban armas, simplemente por protestar”, afirmó.

El presidente también rechazó la idea de ofrecer incentivos como uranio enriquecido para usos civiles. “No les voy a dar nada… no aprobaría esa oferta”, dijo, al cuestionar propuestas previas mencionadas durante la entrevista.

El presidente sostuvo que la economía iraní atraviesa una profunda crisis. Aseguró que “está colapsando” y mencionó altos niveles de inflación, la depreciación de la moneda y cómo las restricciones a las exportaciones de petróleo estarían generando pérdidas diarias significativas para el país.

Trump aseguró que las capacidades militares de Irán han sido ampliamente degradadas. “Hemos destruido su armada, su fuerza aérea… todo lo que tenían”, afirmó.

El presidente estadounidense también se refirió a las negociaciones en curso, afirmando que Irán estaría interesado en alcanzar un acuerdo. Sin embargo, señaló dificultades para identificar interlocutores claros. “El problema es que ya nadie sabe con exactitud quién es el líder… esa es parte del problema”, dijo.