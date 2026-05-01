Trump sobre Irán: No nos vamos a ir antes de tiempo y que el problema vuelva a surgir

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con la más reciente propuesta de la República Islámica de Irán, al afirmar que, aunque Teherán busca un acuerdo, aún no ha cumplido con sus expectativas.

“Estoy insatisfecho”, dijo Trump, al señalar que los funcionarios iraníes “quieren llegar a un acuerdo”, pero no han logrado satisfacer las condiciones planteadas por Washington. El mandatario añadió que no está seguro de si las negociaciones desembocarán en un pacto.

Estados Unidos "va a hacer esto bien", dijo y agregó: "no vamos a retirarnos antes de tiempo para luego tener otro problema dentro de tres años".

Trump también atribuyó las dificultades en el proceso a divisiones internas dentro del liderazgo iraní. Según explicó, las autoridades de ese país han emitido mensajes contradictorios, lo que complica el avance de las conversaciones. “Deben encontrar una solución por sí mismos”, afirmó.

El presidente estadounidense aseguró que el país carece de sistemas clave de defensa. “No tienen equipos antiaéreos. No tienen radar. No tienen liderazgo. Todos sus líderes han desaparecido”, declaró.

En declaraciones a Voice of America Trump dijo que su administración prepara visitas de alto nivel a la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente. Según confirmó, planea recibir próximamente a líderes de Israel y Líbano, aunque no ofreció detalles sobre fechas o agenda. “Sí, vendrán”, respondió a la pregunta del periodista.